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Источник Правда.Ру

Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке

Общество

Одним из самых трудных и сложных в XXI веке был 2016 год, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Однако благодаря этим испытания Россия обрела особый опыт преодоления скорбей, а ее народ стал сильнее.

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Фото: patriarchia.ru

"Это был один из самых сложных, по крайне мере в XXI веке нашей истории, год. Хорошо знаем, через какие грозные, сложные события мы прошли... Не покидает чувство, что этот год не ослабил наш народ, нашу страну, не ослабил веру православную и Церковь. Так нередко бывает, что люди, устремляясь к каким-то целям и достигая их через препятствия, связанные с большими опасностями для здоровья, жизни, часто не без потерь и трудностей, чувствуют себя сильнее. Потому что приобретен некий особый опыт - опыт преодоления скорбей", - сказал патриарх в субботу перед новогодним молебном в московском храме Христа Спасителя.

По его словам, страна "прошла через год, в котором было все", а последние его дни особенно "обожгли скорбью сердца большинства нашего народа".

"Мы молились об упокоении убитого посла России, о жертвах катастрофы самолета... и сейчас молимся и не забываем того, что с нами произошло. Мы, несомненно, как страна, как народ, как Церковь все становимся по милости Божией сильнее", - убежден предстоятель Русской церкви.

Он так же отметил, что минувший год стал годом несомненного роста религиозного сознания в российском обществе. "Посещая многие уголки России, я вижу, как реально меняется духовная жизнь людей, и это связано не только с появлением новых храмов, но и с тем, как люди воспринимают истины веры, с каким выражением лиц они молятся, какая радость сходит на эти лица во время прикосновения к святыням", - добавил патриарх Кирилл.

По его мнению, Церкви еще предстоит очень большая работа, связанная, в том числе, и с воцерковлением людей, но сейчас "есть понимание, что мы идем по милости Божией по правильному пути".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Владимир Путин поздравил жителей России с Новым годом. Первыми, как обычно, обращение главы государства, в котором президент пожелал мира и процветания россиянам, а также рассказал, как можно стать волшебником, услышали жители Дальнего Востока.

Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

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Темы трудности уходящий год патриарх Кирилл
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