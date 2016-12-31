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Источник Правда.Ру

В Калининграде, ожидая Новый год, "построили" елочку из машин

Общество

Елку из 94 автомобилей впервые выстроили в преддверии Нового года жители Калининграда. Видеоролик с флешмобом разместило в интернете сообщество автомобилистов Калининграда.

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Фото: скриншот с youtube.com

На площадке возле дворца спорта "Янтарный" в Калининграде автомобили выстроили в форме елки, включили "аварийки", создав праздничную иллюминацию. "Елку" сняли с высоты и выложили видео построения и результат в интернет. 

"Участников собирали в сообществе. ГИБДД не привлекали, хотя они приезжали на место. К построению готовились заранее, рисовали предварительный план. Все на чистом энтузиазме и хорошем настроении. Для построения мегафон не понадобился, у меня голос хороший оказался, но для общения использовали рацию", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции Константин Иванников.

Участники не намерены останавливаться на достигнутом: в следующем году они готовы собрать еще больше автомобилей, лучше подготовиться, учесть свет и погодные условия.

Ранее сообщалось, что самую большую в России "елку" из машин построили автомобилисты в Хабаровске - 97 автомобилей, прежде рекордом считалась акция в Челябинске, когда удалось построить в виде елки 80 машин.

Автомобилисты Твери тоже решили отметить наступление Нового года: свои автомобили они выстроили в виде огромной снежинки. Акцию организовало объединение местных автолюбителей "Подслушано у водителей. Тверь".

Одна группа участников построила снежинку, а другая сформировала надпись «2017» и «Тверь». Участие в акции приняли более 200 человек и около 130 автомобилей. Флешмоб занял три часа, прошел он на парковке одного из гипермаркетов.

Автомобилисты Астрахани смогли построить из машин снеговика.

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Снежинка из автомобилей. Тверь 2016
Темы елочки снежинки Новый год автомобили
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