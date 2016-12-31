Елку из 94 автомобилей впервые выстроили в преддверии Нового года жители Калининграда. Видеоролик с флешмобом разместило в интернете сообщество автомобилистов Калининграда.
На площадке возле дворца спорта "Янтарный" в Калининграде автомобили выстроили в форме елки, включили "аварийки", создав праздничную иллюминацию. "Елку" сняли с высоты и выложили видео построения и результат в интернет.
"Участников собирали в сообществе. ГИБДД не привлекали, хотя они приезжали на место. К построению готовились заранее, рисовали предварительный план. Все на чистом энтузиазме и хорошем настроении. Для построения мегафон не понадобился, у меня голос хороший оказался, но для общения использовали рацию", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции Константин Иванников.
Участники не намерены останавливаться на достигнутом: в следующем году они готовы собрать еще больше автомобилей, лучше подготовиться, учесть свет и погодные условия.
Ранее сообщалось, что самую большую в России "елку" из машин построили автомобилисты в Хабаровске - 97 автомобилей, прежде рекордом считалась акция в Челябинске, когда удалось построить в виде елки 80 машин.
Автомобилисты Твери тоже решили отметить наступление Нового года: свои автомобили они выстроили в виде огромной снежинки. Акцию организовало объединение местных автолюбителей "Подслушано у водителей. Тверь".
Одна группа участников построила снежинку, а другая сформировала надпись «2017» и «Тверь». Участие в акции приняли более 200 человек и около 130 автомобилей. Флешмоб занял три часа, прошел он на парковке одного из гипермаркетов.
Автомобилисты Астрахани смогли построить из машин снеговика.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Во вторник был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море.
Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.
Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.