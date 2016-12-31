108-й удар колокола буддистских храмов в Японии ознаменовал приход года Петуха

Новый 2017 год, который считается годом Петуха, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны.

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По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Существуют разные объяснения такого количества ударов.

Число 108 в буддизме традиционно считается священным. Одно из объяснений является арифметическим: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное.

Таким образом, шесть умножают на три и получают 18. Это число умножают на два - чистое и нечистое, получается 36. Затем 36 умножают на три - прошлую, нынешнюю и будущую жизни, в итоге выходит 108.

Петух, который каждое утро провозглашает начало нового дня, считается хорошим символом, воспевающим завершение ночи и темного времени. Кроме того, он ассоциируется с легендой о Золотой птице (в русской традиции Жар-Птица), которая приносит богатство и процветание.

Год Петуха должен быть плодоносным благодаря способности кур нести яйца. Для многих японцев первой ассоциацией с годом Петуха является слово "хабатаку" - взлетать, шумно размахивая крыльями. Это означает и стремление привлечь к себе внимание, сделать что-то яркое, необычное, и ... взлететь в небо в стремлении догнать свою мечту - несмотря на то, что петух летать не может.

Кстати, если в Японии новый год приходит с первыми секундами календарного года, то в Китае, откуда пришли 12 животных-символов года, Петух вступает в свои права только в конце января.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Новый год уже встретили в Австралии: в полночь на 1 января ночное небо австралийского Сиднея озарилось вспышками сотен салютов.

В Сиднее более миллиона человек собрались встретить 2017 год и посмотреть на праздничный фейерверк, передает телеканал ABC News. Устроенное властями пиротехническое шоу длилось 12 минут.