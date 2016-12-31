Сидней встретил Новый год фейерверками

В полночь на 1 января ночное небо австралийского Сиднея озарилось вспышками сотен салютов в честь наступающего Нового года.

Фото: AP

В Сиднее более миллиона человек собрались встретить 2017 год и посмотреть на праздничный фейерверк, передает телеканал ABC News. Устроенное властями пиротехническое шоу длилось 12 минут.

За это время было запущено 12 тысяч салютных залпов, 25 тысяч салютных "комет" в сопровождении порядка 100 тысяч индивидуальных пиротехнических эффектов, в том числе масштабные подсветки и иллюминация городских достопримечательностей, включая знаменитый мост Харбор-Бридж (самый большой мост города) и знаменитое здание Сиднейского оперного театра.

По словам организаторов, фейерверки в форме луны и звезд были в честь музыкальной композиции Space Oddity певца Дэвида Боуи, который умер в этом году.

Посмотреть как ночное небо в Новый год озаряется различными цветами радуги смогли и жители Мельбурна - второго по величине города на "зеленом континенте". На праздничный фейерверк власти потратили 13,5 тонны пиротехнических средств на площади в восемь километров. Посмотреть в полночь на новогодний фейерверк в Мельбурне собрались 500 тысяч человек.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 27 декабря в Японии состоялась церемония передачи "власти" от Обезьяны, которая была символом уходящего года, Петуху - символу наступающего года.

На церемонии, которая прошла в башне-достопримечательности Осаки Цутэнкаку, присутствовали три обезьяны и два петуха. С напутственным словом к символу будущего года обратился актер Кабуки Сикан Накамура. В короткую речь он постарался включить как можно больше слов, включающих слоги "то" и "ри": "тори" - по-японски означает "птица", а "тори-доси" - "год Петуха".

"Чтобы схватить счастье и процветание с той же энергией, с какой сбиваешь летящую птицу! Чтобы мир был окутан счастьем разных цветов! Чтобы Япония вернула себе жизненную силу и бодрость!", - сказал актер.

Как известно, эта церемония в Японии традиционно проходит ежегодно. Но сама передача "власти" произойдет ровно в полночь: 1 января 2017 года властвует Огненный Петух.

Интересно, что в Китае, в отличии от Японии, год Петуха начнется только в конце января.