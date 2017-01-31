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Источник Правда.Ру

Как будем бороться с подростковой преступностью?

Общество

Самое большое число преступлений, совершенных молодежью, зафиксировано на Урале, в Сибири и в Забайкалье, наименьшее — в республиках Северного Кавказа. Такие данные содержатся в рейтинге российских регионов по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году, составленном Генеральной прокуратурой РФ.

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Фото: соцсети

Эксперты ОП РФ считают, что высокий процент преступлений среди молодежи в Сибири и Забайкалье связан прежде всего с развитием в регионе субкультуры, основанной на тюремной идеологии. Подростки нередко копируют поведение и используют лексику заключенных, романтизируя их образ.

Прокомментировала ситуацию для Pravda.Ru член Совета при Президенте РФ по правам человека, председатель КС ВОО "Союз добровольцев России", член Координационного совета МГЕР, руководитель проекта "Я — Доброволец" Яна Лантратова.

— Вы согласны с выводами прокуратуры и представителей Общественной палаты РФ?

— То, что существует достаточно серьезная проблема с развитием различных подростковых субкультур, за которыми порой стоят заинтересованные лица, это, конечно, не вызывает у меня сомнения. У нас есть заключение президента об организации общественного контроля в субъектах, мы часто ездим в регионы, работаем с гражданским обществом, принимаем людей и видим большое число обращений граждан на эту тему.

И самое главное, что мы, в том числе, посещаем колонии, спецшколы, тюрьмы, СИЗО, интернаты и общаемся в трудными подростками, видим, что развитие этой проблемы, действительно, очень серьезное. Кроме этого, мы внимательно сейчас изучаем сеть Интернет и делаем аналитику того, что происходит в этом направлении.

То, что мы видим, совершенно не радует: помимо различного рода групп в социальных сетях, в том числе и закрытых, где подростки общаются между собой, существуют и целые телеканалы, которые, кстати говоря, пропагандируют это явление. И если посмотреть на число их подписчиков, то оно достаточно большое, а число просмотров исчисляется десятками миллионов, там более 20 миллионов просмотров какого-то телеканала, какой-то новости можно увидеть. То есть проблема распространяется.

Если говорить о регионах России в целом, то впервые мы выявили эту тенденцию, я об этом говорила в своих выступлениях. Мы посещали многие регионы России, не только Сибирь, и нашли подтверждение существования этой криминальной субкультуры в 17 регионах страны, а потом и в других субъектах.

— По вашему мнению, почему сложилась такая ситуация, с чем это связано?

— Безусловно, это связано с тем, что в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, есть очень много альтернатив, чем могут заняться подростки. Есть театры, есть спортивные секции, есть различные кружки и возможности поучаствовать, в том числе в бесплатных каких-то соревнованиях, мероприятиях. Есть большое количество разных общественных организаций, где человек может найти себе применение.

А вот совсем в дальних районах, особенно если мы говорим даже не о какой-то столице региона, а о дальних поселках, селах, районах, там всего этого нет, а криминальная субкультура есть. Подростки же находятся в таком возрасте, когда они хотят реализовать себя, когда они должны доказать, найти свое место в жизни. А родители в это время много работают, чтобы обеспечить своих детей, но внимания им уделять не успевают.

Могут быть какие-то свои проблемы и в школе, какое-то недопонимание: подростковый период самый сложный. И ребятв попадают на улицы, а там их уже ждут. В этой среде четко выстроена система иерархии, и подростки видят, что здесь-то они смогут себя реализовать.

Вот это все одна из причин, почему в дальних регионах складывается такая непростая ситуация. Тем более, как отмечают эксперты, это происходит в районах, где есть большое количество тюрем. Мы с вами знаем, что на Урале, в Сибири это всегда было. Вообще, в регионах, где расположены тюрьмы, обычно рядом формируется некое сообщество, что тоже влияет на ситуацию с подростками. Я думаю, что все эти процессы взаимосвязаны.

— Как можно бороться с этим явлением?

- Выступая перед президентом по этой проблеме, я обратилась к нему с с просьбой создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься декриминализацией подростковой среды. И Владимир Владимирович дал соответствующее указание. До 15 февраля эта рабочая группа будет уже сформирована, в нее войдут представители разных министерств, ведомств, правоохранительных структур и эксперты.

Помимо этого, мы создаем сейчас образовательные центры в ряде вузов. Наша задача — изучить эту проблему и разработать концепцию по декриминализации подростковой среды. Кроме того, мы разработаем комплекс мероприятий, который мы реализуем с общественными организациями, экспертами, психологами, педагогами, для того чтобы не только бороться с уголовными субкультурами, но и создать некую общественную альтернативу для подростков.

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