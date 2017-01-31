Скоро в России появятся Фемистоклюс и Алкид

Россияне все чаще называют своих детей необычными именами, обращаясь к греческим и славянским вариантам, таким как Мирон, Савелий, Злата и Мирослава, рассказал Первый канал. Согласитесь, еще не совсем привычно, но уже и не такая редкость.

Pravda.Ru поговорила по этому поводу с пресс-секретарем управления ЗАГС по Москве Евгенией Смирновой.

— Какие имена сейчас наиболее "востребованы" родителями, а какие забыты?

— На мой взгляд, наиболее распространенными именами сейчас являются те же, что были популярны лет пять-десять назад. Такие, как Артем, Александр, Максим — мальчики. Девочки — София, Анна, Мария. Все эти имена на протяжении уже десяти лет и составляют нашу первую десятку популярных имен. А вот имя Сергей, которое было очень популярно в 60-70-е годы, сейчас входит в топ-50, из первой десятки уже вышло давно. Наиболее редкие имена: Павла, Агата, Варфоломей, Евстигней.

— Может ли человек сам придумать имя ребенку, зарегистрируют ли в ЗАГСе это имя?

— Человек может придумать ребенку любое имя по своему желанию, но при этом не надо забывать про правила русского языка.

На что нужно ориентироваться при выборе имени ребенку с точки зрения православия рассказал Pravda.Ru главный редактор радиопрограммы "Благовещение", священник Русской православной церкви, протоиерей, клирик храма Благовещения в Петровском парке в Москве Андрей Спиридонов.

— В Русской православной церкви существует традиция называть ребенка по святцам. Когда ребенка крестим, нарекаем ему имя в честь того или иного святого. У каждого святого есть свой день памяти в богослужебном церковном календаре в течение года. Этот день для ребенка потом является днем ангела, который он и отмечает.

Эта традиция устойчивая, по-другому и не принято. Другое дело, когда некоторые современные православные родители любят называть именем, необычно звучащим для окружающего мира. Это, конечно, их дело, но не всегда редкое имя будет благом для ребенка. У него могут возникнуть некоторые проблемы с самосознанием, ему может не понравиться свое имя, сверстники начнут дразнить.

Надо ориентироваться все-таки не только на внутрицерковные традиции, не в монашество же впрягаем, а думать, насколько ребенку, когда он будет расти, это имя будет по нраву, не будет ли у него проблем. Родителям надо трезво мыслить, учитывать реалии окружающего мира.

— Нередко бывает, например, человек родился в январе, а именины у него в июле... Если даты рождения и именин не совпадают, ребенок лишается покровительства своего святого?

— Ничего страшного в этом нет. До революции 1917 года была более жесткая традиция называть в честь "ближайшего" святого, иногда ребенка крестили на 40-й день или в день рождения. Обычно это бывало в течение ближайшего месяца.

В то время Церковь еще работала как ЗАГС и акты гражданского состояния, в частности рождения, крестины, венчания, записывала в книги, которые имели не только внутрицерковное, но и государственное значение. Обычно священник, который крестил, более жестко примерялся к ближайшим датам, в честь какого имени нарекать вновь новорожденного младенца. Позже, в советское время, многое поменялось. Ребенка могли крестить, могли не крестить. Иногда крестили даже тайно.

Сейчас по возможности стараемся примерятся после дня рождения, чтобы святой, в честь которого нарекаем, был в обозримом будущем. Но можно брать и любого святого, вне зависимости от того, сколько времени после рождения прошло. Никаких препятствий или какого-то жесткого принуждения со стороны Церкви в этом нет. Сами родители вправе решать, как им нравится.

Напомним, ранее психологи доказали влияние имени на судьбу человека. По мнению эксперта Адама Альтера из Нью-Йоркского университета, люди лучше воспринимают информацию, которую мозгу проще обработать.

По мнению исследователей, люди подсознательно сближаются с теми, кто похож на них самих. Утверждение касается и имени. Ученые выяснили, что мужчины и женщины, чьи имена созвучны, чаще заключают браки. Исследователи из Университета Маркетт поддержали своего коллегу из Нью-Йорка. Ученые утверждают, что людей с более распространенными именами чаще берут на работу.

Также на судьбе человека сказывается и то, на какую букву начинается их имя или фамилия. В частности, люди, имена которых начинаются на одну из первых букв алфавита, в США имеют большие шансы поступить в престижное учебное заведение — предположительно из-за того, что находятся "наверху списка".

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