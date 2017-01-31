В сети появился сервис признаний в изменах

Анонимный опрос посетителей запустил портал Whisper, в ходе которого желающие могут поделиться причинами, которые толкают из на измены партнерам. Всего было опубликовано более тысячи ответов.

Интересно, что некоторые отвечавшие сразу заявили, что изменять им очень нравится, а от обмана партнера они даже получают удовольствие. «Я не могу перестать изменять. Я обожаю это. Это доставляет наслаждение и заставляет меня чувствовать себя живым», - заявил один из них.

«Я не могу прекратить изменять своей девушке. Это так плохо, но, с другой стороны, так хорошо», - добавил анонимный юзер.

Другие же объяснили свое поведение, аргументировав его сложившимися жизненными обстоятельствами. «Честно говоря, я вообще не хочу состоять ни в каких отношениях. Но сейчас у меня нелегкая финансовая ситуация. Я изменяю постоянно, чтобы хоть как-то развеселить себя», - отметил один из пользователей.

В итоге среди причин оказались безответная любовь, страх одиночества, нехватка сексуальных взаимоотношений, повышенное внимание других людей и даже просто веселье.

Несмотря на это, большинство пользователей призналось, что не могут адекватно объяснить причину своих поступков. «Я пристрастился к изменам. Я люблю свою жену, мы вместе уже более пяти лет. Я не знаю, что со мной не так», - сокрушался один юзер.

«Я изменозависима. Я надеялась, что это закончится после свадьбы, но не вышло. У меня было ощущение, что меня заставляют быть счастливой, но я совсем не такая», - поддержала его анонимная посетительница Whisper.

Надо сказать, что виртуальная жизнь современных людей, благодаря новым технологиям, становится все более прозрачной. Теперь личная жизнь незнакомого или близкого человека может стать достоянием гласности для любого желающего.

К примеру, приложение Swipe Buster, позволяет узнать пользуется ли ваш партнер или любой другой человек сервисом моментальных знакомств Tinder. Отыскав нужный аккаунт в Tinder, можно узнать, какое фото и где человек недавно выложил, когда в последний раз заходил и с кем вел переписку. За небольшие деньги можно вычислить данные, возраст и местонахождение владельца аккаунта.

Создатель сервиса отмечает, что "не преследовал цель заработать состояние на изменах, а лишь попытался показать, как много личных данных некоторые компании склонны хранить в открытом доступе".

Напомним, что социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в своем последнем исследовании подняли весьма "пикантную" тему. Россияне были опрошены на предмет отношения к добрачным интимным связям, изменам, будучи в браке,а также нетрадиционным романтическим отношениям.

Большинство респондентов (50%) стали толерантнее к сексуальным контактам до свадьбы, отметив, что в этом вообще "нет ничего предосудительно".

Зато россияне стали менее терпимы к однополым интимным связям - такое проявление чувств осудили 74% респондентов. Супружеские измены не одобрили 48% участников опроса.

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