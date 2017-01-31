Фестиваль молодежи в Сочи бьет рекорды по заявкам

Россия провела в штаб-квартире ООН презентацию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.

По словам врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук, заявки на участие в фестивале подали уже более 120 стран. "Мы получаем огромное количество заявок. Большой интерес проявляют, как иностранные, так и российские участники. Это и европейские страны, и Латинская Америка, Азия и Океания. На сегодняшний день представители более 120 стран уже зарегистрировались на сайте Russia2017. com", — рассказал Паламарчук журналистам в ООН. Он подчеркнул, что активное участие намерены принять страны СНГ, заявки поступают также из Украины.

Напомним, презентация предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла в рамках открывшегося в штаб-квартире всемирной организации Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Фестивали молодежи и студентов проходят с 1947 года. Наша страна принимала форумы дважды — в 1957 и 1985 годах.

"Ценности и традиции, которые были привиты, мы, конечно, готовы и хотим их дальше транслировать. Но при этом у нас абсолютно новый подход к проведению фестиваля. Наша программа основывается на 17 Целях устойчивого развития ООН — это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед современным молодым поколением. В рамках обсуждения этих вопросов мы хотим построить всю программу", — заявил Паламарчук, добавив, что главной целью является подготовка площадки "для открытого диалога между молодежью всех стран".

Специальный посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад аль-Хендави также рассчитывает, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в России, поможет народам мира сплотиться и преодолеть проблемы, стоящие перед человечеством.

"Мы выступаем за сближение людей, за сближение молодежи. Во времена, когда столько сложностей и затруднений в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться начертать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании, признании друг друга, а также способности людей выступать в роли миротворцев и содействовать (социально экономическому) развитию", — сказал он по итогам презентации фестиваля в ООН.

"Когда вокруг столько факторов, которые вызывают разногласия и проблемы, нам нужно хранить верность своим ценностям, ценностям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, в Уставе ООН. Нам нужно сплотить людей. Я надеюсь, что фестиваль и все то, что мы будем делать в этом и в следующем году, будет подчеркивать необходимость объединения людей", — цитирует ТАСС спецпосланника генсека организации.

Как заявил Алексей Паламарчук, РФ рассчитывает на поддержку стран и всех структур ООН в организации этого мероприятия. "Сделать программу фестиваля по-настоящему интересной для молодежи, отвечающей ее запросам, мы сможем только совместно с вами. Поэтому мы вас приглашаем принять активное участие в данном процессе. У нас с вами есть уникальная возможность стать сопричастными к такому великому и яркому событию современности", — сказал Паламарчук, обращаясь к участникам Молодежного форума Экономического и социального совета ООН.

Он отметил, что для России "очень важна поддержка всех институтов ООН", и в Москве на нее рассчитывают. "Хотелось бы всех вас и молодежь из ваших стран пригласить принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в России, в городе Сочи", — заявил врио Росмолодежи.

Алексей Паламарчук подчеркнул, что предстоящий форум в Сочи — это "не политическое событие". "Фестиваль — это площадка, в работе которой имеют возможность принять участие все страны, любой представитель молодежи", — указал врио Росмолодежи.

Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Участие в нем примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Им предстоит успешно пройти этапы конкурсного отбора. Отмечается, что ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.

Фестиваль станет площадкой для культурных и спортивных мероприятий, а также местом встреч лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков. Также около двух тысяч иностранных делегатов в первые дни фестиваля отправятся в 6 регионов России — Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь/Севастополь, Калининград.

В целом за последние 69 лет прошло восемнадцать Всемирных фестивалей молодежи и студентов. Отметим, всемирные фестивали молодежи и студентов проходят с 1947 года. Наша страна принимала форумы дважды — в 1957 и 1985 годах. Причем первый из них стал самым массовым за всю историю проведения фестивалей. Тогда в Москву приехали 34 тысячи делегатов из 131 страны мира. Фестиваль в 2017 году станет девятнадцатым по счету. Заявка на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана по поручению президента России Владимира Путина. В ноябре 2015 года на сессии генассамблеи ВФДМ в Гаване заявка нашей страны была одобрена. Причем она стала единственной, получившей поддержку Федерации.

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