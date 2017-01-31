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Источник Правда.Ру

Социологи поражены: Россияне верят Путину, ФСБ и армии

Общество

Согласно результатам социологического исследования "Левада-центра", большинство опрошенных граждан считает, что основную роль в жизни России играет президент (4,65 балла из пяти возможных). Второе место делят Вооруженные силы и ФСБ (4,1 балла).

Социологи поражены: Россияне верят Путину, ФСБ и армии
Фото: mil.ru

Как сообщают социологи, в январе 2017 года ответ "президент" набрал максимальное количество баллов за всё время проведения опроса с 2001 года. Вооруженные силы и ФСБ в этом году также оценили большее число россиян, в 2016 году структуры набрали 4,09 и 4,03 балла.

По мнению респондентов, на четвертом месте по значимости — администрация президента (4,01), на пятом — правительство (3,8), "олигархи, банкиры, финансисты" — на шестом (3,73). Прокуратура набрала 3,64 балла, Совет Федерации — 3,55, СМИ — 3,54, судебные органы — 3,48, Госдума — 3,47, полиция — 3,42, губернаторы — 3,38, директора крупных предприятий — 3,28 и церковь — 3,15. Как пишут "Известия", самую малозначительную роль опрошенные соотечественники отвели политическим партиям (3,12), интеллигенции (2,69) и профсоюзам (2,17).

По словам экспертов, на такие результаты исследования могло повлиять то, что прошлом президент служил в ФСБ, а последние антикоррупционные кампании, инициированные спецслужбами. Кроме того, люди реагируют на сообщения про армию и военные учения, они наблюдают концентрацию ресурсов на военном направлении, на финансировании армии.

Отметим, данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в конце 2016 года составил 86%..

Отмечается, что показатель доверия населения президенту растёт в течение нескольких недель. Также растут рейтинги одобрения Госдумы (с 47,7% в ноябре до 52,1% в декабре) и Совета Федерации (с 46,6% до 50,5%).

Данные опроса также показывают, что население стало больше доверять партиям "Единая Россия" и КПРФ. Рейтинг одобрения "Единой России" вырос с 45,1% в прошлом месяце до 46,9% в декабре. Показатель одобрения КПРФ увеличился с 8,8% до 9,4%.

Среди общественных институтов наибольшим доверием россиян пользуются российская армия (87%), Русская православная церковь (71,9%) и СМИ (65,4%).

Недавний социологический опрос показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Почти три четверти россиян уверены в стремлении Путина улучшить жизнь народа. При этом 24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды.

Отметим, президент России Владимир Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", - отмечает Forbes.

Владимир Путин также вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" по версии американского журнала Time. Российский президент оказался центре внимания прессы в 2016 году благодаря военной операции РФ в Сирии и утверждениям о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии, поясняет журнал.

Также добавим, что The Independent весной 2014 года провел опрос читателей на сайте издания - кого из мировых лидеров они считают фаворитом. Более 90% (то есть подавляющее большинство) голосующих назвали президента России Владимира Путина.

Кроме того, осенью 2013 года глава государства также возглавил список "самые влиятельные люди мира" от Forbes, обогнав и Барака Обаму, и главу КНР Си Цзиньпина. Кстати, в тройку самых влиятельных людей мира Владимир Путин попадал и в 2011, и в 2012 году.

В декабре 2013 года британская влиятельнейшая газета The Times назвала Владимира Путина "человеком года" и отметила большие геополитические успехи России, констатировав "Владимир Путин придал России былую силу".

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