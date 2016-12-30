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Источник Правда.Ру

Москвичка просит полицию найти переспавшего с ней незнакомца

Общество

25-летняя москвичка обратилась в полицию, чтобы правоохранители нашли мужчину, с которым она провела ночь после предновогодней вечеринки. Девушка не потребовала никакого наказания незнакомцу, лишь попросила отыскать его.

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фото: мвд.рф

Такое заявление она принесла в отдел полиции. Там сказано, что в ночь на 17 декабря девушка была на вечеринке, с которой уехала с незнакомцем. Мужчина пропал после ночи, проведённой с Варварой, и девушка просит полицейских найти его.

Как рассказала оперативникам Варвара, из-за сильного алкогольного опьянения она не запомнила с кем провела ночь после бара. Девушка надеется, что правоохранители помогут ей найти незнакомца, чтобы она вновь познакомилась с ним, сообщает Лайф.

В Петербурге недавно произошла курьезная ситуация, связанная с желанием познакомится на улице. В начале декабря полиция объявила в розыск мужчину, столкнувшего в Фонтанку девушку, которая не захотела с ним познакомиться.

По словам девушки, она гуляла по городу в районе пересечения набережной Фонтанки и Гороховой улицы. К ней подошёл нетрезвый мужчина, который попытался завести беседу и познакомиться. После отказа он столкнул её в воду и скрылся.

Эксперты дают несколько советов тем, кто хочет избежать нежелательных знакомств. Конечно, чаще всего это пригождается именно девушкам, поэтому советы предназначены именно им. Лучше всего, если вы вообще будете молчать и игнорировать вопросы незнакомца, пишет Андрей Зберовский в своей книге "Технология успешного любовного знакомства: мужские советы для женщин и мужчин". Потому что любую фразу он может принять за руководство к действиям, и тогда отделаться от него станет намного сложнее.

Между тем пьяные знакомства нередко оборачиваются трагедиями. Как сообщала Правда.Ру, в озере в Екатеринбурге нашли тело пропавшей девушки. Она была практически обезглавлена. По подозрению в хладнокровном убийстве 22-летней девушки был задержан таксист Сергей, который на момент задержания был в состоянии наркотического опьянения от так называемых "спайсов".

Был задержан 46-летний водитель такси. В ходе допроса он сообщил, что Кристина сама согласилась поехать с ним на романтическое свидание, потому что между ними якобы пробежала искра. Таксист сообщил диспетчеру о снятии с заказа и поехал с девушкой к одному из городских водоемов. По дороге мужчина остановился купить шаурму в ларьке для того, чтобы угостить свою даму сердца.

К концу романтического вечера таксист предложил девушке перейти к интимному продолжению, но она наотрез отказалась. Отвергнутый мужчина вышел из себя и хладнокровно расправился с обидчицей.

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