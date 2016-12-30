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Источник Правда.Ру

Руководитель РОЦИТ объявил доклад ФБР бездоказательным

Общество

В открытом доступе появился доклад ФБР о тех самых пресловутых "русских хакерах" и их кибератаках, из-за которых в отношении России ввели новые санкции. Предполагалось, что на обозрение публики должны были представить доказательства много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

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Никаких конкретных лиц авторы документа не называют. Они лишь перечисляют 48 ников (прозвищ) предполагаемых хакеров; из них только один — Tsar Team — имеет в своём составе русскоязычные морфемы.

Доклад сопровожден абстрактными схемами, показывающими принцип деятельности хакерских групп, но без каких-либо конкретных подробностей.

Половину и так небольшого документа и вовсе занимают рекомендации для физических и юридических лиц по соблюдению кибербезопасности.

Оценить доклад Правда.Ру попросила члена правления РОЦИТ, руководителя центра "Безопасный интернет" Марка Твердынина.

Как вы оцените такой доклад, на основании которого США уже ввели санкции в отношении России?

— Конечно, этот доклад не дает достоверных доказательств того, что это происходило. И я думаю, что следом за докладом они, скорее всего, будут ссылаться на то, что пока не будет судебного решения, они не смогут огласить эти улики. В таком случае эти санкции, которые были на основе этого доклада введены, они преждевременны и, действительно, просто основаны на неком заявлении, которое принимается на веру.

А можем ли мы предполагать, что общественности предъявлена одна версия доклада, а руководству России другая, более полная версия?

— Это же доклад, который официально опубликован. А если есть какое-то общение на дипломатическом уровне, мы о нем не можем знать. Скорее всего, если эти документы засекречены, или только для взаимодействия между государственными органами двух стран, значит, мы об этом не узнаем.

Пока это некий набор текста и схем-картинок, который ничего не доказывает?

— Да, скорее всего. Наверное, можно понять из этого, что это какой-то зловредный код, который позволяет делать то-то и то-то. То есть некие действия, которые привели к тому, что крадутся пароли, взламывается почта. Но к конкретным лицам, я думаю, это пока не привязано.

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Темы кибератаки выборы в США Марк Твердынин антироссийские санкции
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