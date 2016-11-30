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В Минобре опровергли введение в школах предмета "Православная культура"

Общество

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева прокомментировала возможное введение в школах курса православной культуры. Она заявила, что он был предложен только как факультатив и преподавался бы с разрешения родителей и самой школы.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как ранее писал Коммерсант, в российских школах все-таки может появиться предмет "Православная культура", рассчитанный на все время обучения - с 1-го по 11-й класс. Первый проект курса получил этим летом отрицательный отзыв экспертов - но, как оказалось, не был окончательно похоронен. Авторы внесли в проект ряд исправлений, а на прошлой неделе Российская академия образования, не афишируя, запустила процесс заочного голосования по нему, которое продлится до 30 ноября. Как считают эксперты, если документ будет одобрен, курс "Православная культура" станут массово вводить в школах по просьбе Минобрнауки и региональных епархий.

Ольга Васильева, комментируя введение этого курса, также отметила, что для дальнейшего продвижения программы курса необходимо было собрать экспертов, а заочное голосование провести в этом случае было бы невозможно. Таким образом, появившаяся в СМИ информация об уроках православной культуры, рассчитанных на всё время обучения с 1 по 11 классы, является неточной, пишет RT.

Напомним, еще одним предложением Ольги Васильевой, вызвавшим споры, стало возвращение в систему образования сельских бригад, работы на приусадебном участке и уборки школьных помещений. "Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен уметь трудиться", - сказала Васильева. По ее словам, школьник должен быть приучен к элементарным вещам, о том, что рабочее место требует уборки. Васильева также назвала недопустимым случаи, когда прокуратура занимается жалобами на учителей, которые заставили ребенка вытирать школьную доску.

Некоторые родители выразили мнение, что заниматься уборкой помещений все же должен специальный персонал, но часть предложение поддержала. Многим настолько понравилась идея, что поступило несколько ответных предложений - вернуть традицию использования школьной силы на сборах урожая.

Кроме того, Ольга Васильева заявила о необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

 "Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая - люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое - хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", - сказала она.

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Темы школа религия образование Ольга Васильева
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