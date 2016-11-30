В Минкомсвязи опровергли уход YouTube из России

YouTube не работает, как онлайн-кинотеатр, поэтому он не попадает под регулирование законопроекта Медиакоммуникационного союза (МКС). Об этом "РГ" рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Он отметил, что YouTube использует только пользовательский контент, а профессиональный - почти не применяется.

Паника в СМИ из-за якобы ухода YouTube из России началась потому, что было найдено заключение юристов МКС на старую версию еще от февраля 2016 года, добавил Волин.

Напомним, законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, 25 ноября был внесен в Госдуму. По аналогии со СМИ с 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей 20% иностранное владение в компаниях--организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом. Речь идет об интернет-ресурсах, ежедневная аудитория которых в РФ за месяц составляет более 100 тыс. пользователей, или более 20 тыс. пользователей в одном субъекте страны. Аудиовизуальные сервисы с такой посещаемостью должны включаться в специальный реестр.

Под понятие "организатор аудиовизуального сервиса" подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, говорится в приложении к заседанию правового комитета. Поэтому эксперты высказали предположение, что принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории России.

Напомним, в прошлом году Роскомнадзор заблокировал YouTube. Позже на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о блокировке сайта за нарушение авторских прав. По данным ведомства, доступ ограничен по решению Московского городского суда.Правда, потом все списали на техническую ошибку.

Кстати, в Америке считают, что рост преступности в стране связан с ненавистью к полиции, вызванной роликами в YouTube. Такое заявление сделала полиция штатов. Директор ФБР Джеймс Коми, отметил, что видеоролики, на которых запечатлены действия полицейских, приводят к росту преступности. По мнению Коми, деятельность американской полиции освещается очень однобоко, а истинные причины стычек полиции с гражданами часто остаются "за кадром".

Между тем на сайте часто проходят разные акции на социальные темы. К примеру, этим летом благотворительная организация ActionAid запустила на сайте YouTube масштабную акцию против женского обрезания - крайне жестокой процедуры, которая на данный момент наиболее широко распространена в Африке.