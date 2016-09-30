Военкомы поймали призывников через обещания "легально откосить" от армии

В Челябинске Союз призывников России(СПР) незадолго до осеннего призыва расклеил на улицах рекламу с предложением легально получить военный билет.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Однако, как сообщает газета Metro, вместо этого потенциальных уклонистов оформляли в ряды российской армии. Молодые люди звонили по указанному телефону, им предлагали встретиться в офисе и заполнить анкету, которая, на самом деле, являлась заявлением на вступление в СПР.

Уклонисты указывали паспортные данные, место работы, прописку и место фактического проживания. "После этого мы говорили, что все — военный билет будет у вас через год", — рассказал глава организации Марсель Хазиев.

Молодые люди, узнав, что получат военник только после службы в армии, впадали в истерику. "Когда парни понимали, что их данные уйдут в военкомат, начинали кричать, звонить маме", — говорит Хазиев.

Однако, нашлись и те, кто осознал необходимость пойти в армию и добровольно записывался в Союз призывников.

Напомним, 1 октября в России стартует осенний призыв, он продлится до 31 декабря. В это период призыву подлежат 152 тысячи молодых людей.

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