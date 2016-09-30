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Источник Правда.Ру

Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"

Общество

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая предложила внести изменения в школьную программу. В частности, рассматривается возможность убрать из школьной программы ряд произведений Федора Достоевского и Льва Толстого.

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 По мнению Вербицкой, "Война и мир" и "Преступление и наказание" являются произведениями куда, как более сложными, чем, например, Библия.

"Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины", — отметила она.

"В курс школьной программы должны входить произведения духовной литературы, но нужно решить, какие именно". "Библию, думаю, каждый должен прочесть. Это и духовно-нравственное воспитание, моральные основы", — отметила она.

Кроме того, президент РАО поддержала введение курса православной культуры.

По словам Вербицкой, занимающей также пост заместитель председателя Общества русской словесности, сейчас идет обсуждение итогового списка литературы, который будет рекомендован для школьников. "Пока неизвестно, сколько произведений в них войдет. Но совершенно точно, что это будут книги и наших русских классиков, и зарубежных, и современных авторов, и произведения, написанные в разных регионах России", — добавила она.

Отметим, что сравнение Библии и произведений Толстого и Достоевского мягко говоря некорректно. Безусловно, для лучшего понимания русской классики необходимо знать основы православной культуры. Однако напомним, что Библия — это сложнейшее произведение, которое категорически не рекомендуется читать "в чистом виде" (не прибегая к дополнительной литературе). А потому, чтобы сносно понять текст Священного писания желательно к каждой главе прочесть по "кирпичику" толкований, что явно не легче, чем прочитать "Войну и мир".

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Темы Библия образование школьная программа
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