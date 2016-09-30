Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Контролировать честность выборов президента США поручено Чурову

Общество

Экс-глава ЦИК Владимир Чуров будет заниматься организацией поездки российских наблюдателей на выборы президента США.

Контролировать честность выборов президента США поручено Чурову
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет RT, на президентские выборы в США планируется отправить российскую делегацию наблюдателей, состав которой сейчас формируется в МИД, пояснил  член ЦИК России Василий Лихачёв.

По его словам, вопрос курирует прежний председатель ЦИК России, а сегодня - посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

Ранее российский Центризбирком уже получал предложение выдвинуть своих наблюдателей на выборы в США от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В этом случае россияне вошли бы в состав общей делегации. Сейчас же, по словам Лихачёва, речь идёт об отправке независимой делегации наблюдателей.

Прогнозируется в делегацию войдут до десяти человек. Отобранные наблюдатели должны "иметь большой политический опыт по международному наблюдению" и профессионально владеть английским языком.  Предполагается, что в состав делегации войдут и члены ЦИК.

Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США. По его словам, уже в процессе избирательной кампании на пост президента «наблюдается задействование административного ресурса».

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Владимир Чуров как посол по особым поручениям в процессе наблюдения за американскими выборами может сыграть значимую роль.

«Он великолепно разбирается во всех технических и юридических нюансах, - говорит эксперт. - Чуров может отлично зафиксировать и продемонстрировать всевозможные нарушения избирательного законодательства. Конечно, против него велась яростная пропагандистская кампания, которая по большей части была основана на лжи, но, тем не менее, была успешной. И, несмотря на это, он превосходный специалист и может увидеть то, чего другие не заметят».

Напомним, выборы в США пройдут 8 ноября. Сначала избиратели будут выбирать президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут главу государства. Действующий президент Барак Обама не имеет права быть избранным на третий срок по причине ограничения сроков полномочий в соответствии с Конституцией США.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы сша выборы Барак Обама Владимир Чуров
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Лечить по телевизору - выздоравливать по телефону
Украина
Украина решила перекодировать Россию
Мировая кооперация
ООН и сетевой маркетинг
Читательский топ
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Занимательные Новости
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Ближний Восток
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Bloomberg: Украина стала государством-банкротом, управляемым ворами
Любовь Люлько Украина решила перекодировать Россию Любовь Люлько Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Spassky Kochan Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию
o polyhronov Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию
Alexandr Shevkov Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию
Тиберий Кински Япония попытается купить Курилы. Они не продаются
bugbu mijio Россия заставила Google выполнять свои законы
vkontakte_177038495 Дипломаты готовятся к атакам исламистов на россиян
Саныч Сан Москва найдет ответ на угрозы США
Дмитрий Иванов(Facebook) The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
o Pol Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Людмила Сурьянинова Пожар в "Гранд-Отеле Европа" в Санкт-Петербурге ликвидирован
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?