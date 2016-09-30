Контролировать честность выборов президента США поручено Чурову

Экс-глава ЦИК Владимир Чуров будет заниматься организацией поездки российских наблюдателей на выборы президента США.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет RT, на президентские выборы в США планируется отправить российскую делегацию наблюдателей, состав которой сейчас формируется в МИД, пояснил член ЦИК России Василий Лихачёв.

По его словам, вопрос курирует прежний председатель ЦИК России, а сегодня - посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

Ранее российский Центризбирком уже получал предложение выдвинуть своих наблюдателей на выборы в США от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В этом случае россияне вошли бы в состав общей делегации. Сейчас же, по словам Лихачёва, речь идёт об отправке независимой делегации наблюдателей.

Прогнозируется в делегацию войдут до десяти человек. Отобранные наблюдатели должны "иметь большой политический опыт по международному наблюдению" и профессионально владеть английским языком. Предполагается, что в состав делегации войдут и члены ЦИК.

Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США. По его словам, уже в процессе избирательной кампании на пост президента «наблюдается задействование административного ресурса».

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Владимир Чуров как посол по особым поручениям в процессе наблюдения за американскими выборами может сыграть значимую роль.

«Он великолепно разбирается во всех технических и юридических нюансах, - говорит эксперт. - Чуров может отлично зафиксировать и продемонстрировать всевозможные нарушения избирательного законодательства. Конечно, против него велась яростная пропагандистская кампания, которая по большей части была основана на лжи, но, тем не менее, была успешной. И, несмотря на это, он превосходный специалист и может увидеть то, чего другие не заметят».

Напомним, выборы в США пройдут 8 ноября. Сначала избиратели будут выбирать президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут главу государства. Действующий президент Барак Обама не имеет права быть избранным на третий срок по причине ограничения сроков полномочий в соответствии с Конституцией США.

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