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Источник Правда.Ру

За пользование Whatsapp, Telegram и Viber чиновников будут увольнять

Общество

Чиновники в ближайшее время не смогут  пользоваться несертифицированными приложениями, такими как WhatsApp, Viber, Telegram.

Чиновникам запретят Whatsapp
источник Pravda.Ru

Как пишут Известия, за нарушение запрета им будет грозить дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. Обсуждение этого вопроса состоялось 28 сентября на совещании в Администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет».

По данным издания, в дискуссии участвовали представители Минкомсвязи, ФСБ, Минэкономразвития и отраслевых ассоциаций. 

Глава подгруппы «Интернет+суверенитет» Илья Массух рассказал «Известиям», что вопрос о запрете иностранных мессенджеров поднимается не в первый раз.

По его словам, "секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев несколько раз поднимал вопрос о недопустимости использования чиновниками несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, для обсуждения рабочей информации. В результате обсуждений рабочая подгруппа «Интернет+суверенитет» включила в «дорожную карту» мероприятие «Введение ответственности органов государственной власти и должностных лиц за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет несертифицированных средств кодирования (шифрования)".

Напомним, согласно проекту «дорожной карты», ответственным за написание нормативных правовых актов по этому вопросу предлагается назначить ФСБ. Спецслужба подготовит документ до конца I квартала 2017 года.

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Темы Viber WhatsApp Telegram. депутат мессенджер
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