Почему россияне перестали "косить" от призыва в армию

Число молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию, за прошедшие полгода снизилось более чем на 30%.

источник Pravda.Ru

Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

По словам генерал-полковника, в ходе весеннего призыва количество не прибывших по повесткам в военкоматы по отношению к количеству получивших повестки составляет менее половины процента (0,47%).

Как пишет РИА Новости, есть тенденция улучшения показателя годности граждан по здоровью к военной службе: весной 2016 года он составил 76% (весной 2015 года - 74,4%). При этом около 64 тыс. призывников были направлены для проведения углубленного обследования в медицинские учреждения.

«Кроме того, с осеннего призыва повышены требования к здоровью граждан, подлежащих призыву на военную службу», - рассказал Тонкошкуров.

Если раньше российские призывники старались любой ценой "откосить" от службы в армии, то сейчас молодежь осаждает военкоматы, требуя взять их в войска - но мест им не хватает. Дело доходит до того, что родители и сами подростки предлагают ... взятки за то, чтобы попасть на службу, особенно в высокотехнологичные части.

Об этом, в частности, сообщили СМИ - ссылаясь на данные сборов областных и краевых военных комиссаров.

"Военные выделяют две причины для такого ажиотажа среди призывников: во-первых, после Крыма и Сирии значительно улучшился имидж Российской армии, во-вторых служба стала безопаснее. Свою лепту также внёс закон, который запрещает брать на государственную службу мужчин, не отдавших долг Родине - теперь в армию идет даже "значительное количество сыновей чиновников",- писал Politonline.

В результате общенационального опроса, проведенного ВЦИОМ в 130 населенных пунктах нашей страны, социологи выяснили - более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости.

Данные опроса показывают, что 49% респондентов посоветовали бы своим мужьям, отцам и сыновьям "отправиться прямо на линию фронта" - ежели таковой возникнет. Это подтверждает мнение экспертов, что "русские исподволь готовятся к неизбежной войне" - причем военные аналитики и разведки Запада признают "это абсолютно оборонительные приготовления, Россия готовится защищаться при неминуемой атаке".

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