Социологи: Россияне стали меньше бояться войны и нищеты

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основные опасения россиян по-прежнему связаны с угрозой возникновения международных конфликтов и ростом цен, хотя "индексы страха" к концу 2016 года снизились.

Фото: АР

"Индекс страхов" измеряется в пунктах и колеблется в пределах от -100 до 100: чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы. Согласно опросу, большинство россиян боятся международных конфликтов. "Индекс страхов" по этой проблеме составил 14 пунктов (в январе 2016 года он был равен 23 пунктам).

Как сообщает РИА Новости, граждане стали меньше бояться подорожания товаров и обесценивания сбережений, индекс снизился с 19 пунктов до 10. Также "индекс страхов" роста преступности в декабре опустился до -1 пункта, меньше стали беспокоить россиян и внутренние беспорядки и конфликты (-7 пунктов), проблемы со здоровьем (-8 пунктов).

По данным социологов, страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты и задержками выплат также существенно ниже, сейчас индекс равен -18 пунктам, тогда, как в январе 2016 года составлял -8 пунктов. Индекс страхов потери работы составил -29 пунктов, ранее было -23. Последнюю строчку в "рейтинге страхов" по-прежнему занимают семейные конфликты и проблемы, в декабре этот индекс составил -50 пунктов.

По мнению экспертов, причинами снижения "индексов риска" является стабильность на валютном рынке и многочисленные заявления руководства страны о том, что Россия стремится к миру. Опрос проводился в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысяч респондентов.

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг главных страхов россиян. Наибольшее беспокойство у граждан страны вызывают теракты, их назвали 34% опрошенных. В опросе отмечается, что этот страх никак не связан с реальным опытом: абсолютное большинство опрошенных не сталкивались ни с терактами, ни с людьми, которые бы их видели.

Кроме того, каждый пятый опрошенный опасается стать жертвой мошенничества в интернете и с банковскими картами, либо участником ДТП (по 21%). Как следует из того же отчета ВЦИОМ, этот страх обоснован: за последний год 13 процентов опрошенных или их близких сталкивались с проблемой аварий, а 8% — с интернет-мошенничеством.

16% граждан России опасаются незаконного использования их персональных данных, еще 15% боятся, что их имуществом завладеют воры. 14% опрошенных отметили, что их беспокоят хулиганские нападения и уличные беспорядки. 4% признались, что боятся сексуальных нападений.

При этом стоит отметить, что 18% опрошенных сообщили, что их не беспокоит ничего из достаточно длинного списка опасностей. Возможно, это связано с тем, что 60% всех опрошенных в последний год ни с какой из указанных социологами неприятностей не сталкивались ни лично, ни через знакомых.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения проводился 28-29 мая 2016 года. Было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,5%.

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