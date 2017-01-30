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Источник Правда.Ру

Брячак обвинил администрацию Турчака в уголовном преступлении

Общество

Глава псковской фракции "Справедливой России" Олег Брячак заявил об уголовном преступлении, совершенном, по его мнению, чиновником администрации псковского губернатора - председателем Государственного комитета по имущественным отношениям Людмилой Гребневой.

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Заявление было озвучено публично в ходе сессии Псковского областного Собрания 26 января.

Речь шла о слушаниях в суде по «делу Гавунаса»,  где она в 2012 году представляла потерпевшую сторону. По мнению депутата, показания, данные Гребневой, не были основаны на фактических обстоятельствах дела.

Однако довести до сведения  Областного собрания весь объем имеющейся у него информации, Олегу Брячаку помешали депутаты от «Единой России». В частности, председатель облсобрания Александр Котов, в прошлом чиновник областной администрации, постоянно прерывал выступление Брячака.

Удалось обоснованно изложить свою позицию депутату только на предоставленной ему «площадке» на сайте «Псковского антикоррупционного фронта», где он и рассказал подробно, почему чиновник администрации области Людмила Гребнева - человек, давший заведомо ложные показания в суде.

В 2011 году представитель администрации Псковской области по делу Михаила Гавунаса письменно заявил заместителю прокурора Псковской области Андрею Неговоре за своей подписью, что из бюджета области потрачено 47 млн. рублей на «Псковалко». А в суде этот чиновник сказал, что сумма ущерба ей неизвестна, и эту сумму ей назвал следователь.

«Если б у меня украли 100 или 200 рублей, я бы знал», - заявил Олег Брячак.

По его мнению, в действиях чиновника присутствует признаки ложных показаний или лжесвидетельства. Ни администрация области, ни Госкомитет, ни лично Людмила Гребнева не могли не знать о таком значительном ущербе, нанесенном области, если бы он имел место быть.

В свою очередь сам Михаил Гавунас неоднократно требовал передачи своего дела в суд. Бизнесмен, как заявляли его адвокаты, не скрывается от следствия и свободно проживает на территории государства Израиль, более того - поддерживает переписку со следователем.

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Темы отставка губернатор Андрей Турчак Михаил Гавунас Псковская область
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