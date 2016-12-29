Деду Морозу прислали больше трех миллионов писем

Дед Мороз по состоянию на 22 декабря получил 3,098 миллиона писем, сообщил РИА Новости сотрудник сайта "Почта Деда Мороза".

Письмо можно отправить "Почтой России" на официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Также дети могут отправить электронное письмо, заполнив специальную форму на сайте ""Почта Деда Мороза".

Как ранее сообщала Правда.Ру, Роскомнадзор составил единый образец письма для Деда Мороза и опубликовал его на своей странице "ВКонтакте". Ведомство приняло такое решение после того как заблокировало целый ряд сайтов, на которых также были выложены примеры писем для новогоднего волшебника.

Напомним, всего было заблокировано около 70 сайтов с письмами Деду Морозу. Под санкции попали только ресурсы, на которых были указаны персональные данные детей.

В ведомстве уже оговорились, что не просят писать всех письма под копирку

— Мы просто проявили свою творческую составляющую и написали этот шаблон: исключили из него персональные данные и все. Конечно же, мы не просим писать одинаковые письма под копирку, мы просим не указывать свои персональные данные, и чтобы родители следили за тем, какие тексты отправляют дети на различные сайты. А также — какая персональная информация там содержится, будь то адрес, фамилия, отчество, номера телефонов школ и т. п. То есть вся эта информация, попадая в открытый доступ, может легко стать достоянием маркетологов, и вас засыплют назойливой рекламой. Но это на самом деле не самое страшное, что может случиться с этой вашей личной информацией. Например, разные виды злоумышленников, мошенников могут натолкнуться на эту персональную информацию детей и начать свои манипуляции для того, чтобы выманить из родителей деньги, — рассказал Правде.Ру Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Между тем в этом году зимнему волшебнику чаще пишут взрослые, нежели дети. Чаще всего это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. "Дедушка Мороз, прошу, помоги мне с ремонтом канализации! Мне 62 года! Муж умер, сыновьям я стала обузой. Обратиться мне больше не к кому!" — сообщается в одном из посланий.

Некоторые просили Деда Мороза помочь с началом новой жизни. С просьбой подарить на праздник мужчину мечты нередко обращались молодые девушки от 20 до 30 лет. Коме того, многие россияне хотят встретить Новый год без долгов, поэтому взрослые просят Деда Мороза одним взмах

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