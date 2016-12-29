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Источник Правда.Ру

В декабре шахтёрам "Кингкоула" выплатили 50 млн рублей

Общество

Продолжается погашение долгов по заработной плате работникам компании "Кингкоул".

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева ОАО "Региональная корпорация развития" производит выплаты задолженности по зарплате работникам ООО "Кингкоул".

Вчера, 28 декабря, было произведено 805 выплат на сумму 10,6 млн рублей — частично за июнь, июль, август 2015 года работникам ЗАО "Ростовгормаш", "УК "Алмазная" и ОАО "Замчаловский антрацит".

Всего с 21 по 28 декабря горнякам "Кингкоула" перечислено 3 173 выплаты на сумму более 50 млн рублей, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.

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Темы долги по зарплате
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