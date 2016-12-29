Путин потребовал запретить выдачу кредитов злостным должникам

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 1 марта 2017 года подготовить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по потребительскому кредиту. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", состоявшегося 22 ноября 2016 года.

К этому же сроку ЦБ и кабмин должны подготовить предложения об установлении обязанности банков и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему нового потребительского займа, сообщает ТАСС.

Также Владимир Путин поручил правительству до февраля доработать проект закона о финансовом уполномоченном, соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля в четверг.

Этот вопрос был поднят на "Форуме действий" ОНФ, когда одна из участниц обратила внимание президента на то, что хотя в 2014 году в первом чтении был принят закон о финансовом уполномоченном, но потом вся работа остановилась, и работу по досудебному урегулированию споров между заемщиками и банками вести трудно. Путин тогда поддержал расширение практики внесудебного решения споров между банками и заемщиками, передает РИА "Новости".

Также продолжаются разговоры о запрете коллекторов. Как ранее сообщала Правда.Ру, работа коллекторов с 1 января 2017 года может быть полностью приостановлена по причине отсутствия нормативных актов, которые регулируют их деятельность.

Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями по регулированию коллекторов и ФССП — полномочиями по надзору и ведению их реестра. Согласно указу свои обязанности после этой даты не смогут выполнять те коллекторы, которые не попали в реестр. Штат службы приставов для этого увеличили на 375 человек.

Кстати, приставы уже взялись за дело и рассказали россиянам, как оградить себя от выбивателей долгов. Служба судебных приставов разработала бланк заявления, которое смогут написать должники, не желающие общаться с коллекторами. Достаточно будет направить это письмо через нотариуса или заказной почтой кредиторам, и коллекторы потеряют право донимать человека. Проще говоря: коллекторам будет нельзя ни звонить, ни приходить.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня