Россию ждет "мокрый" Новый год и холода в праздники

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Погода в новогоднюю ночь в центре европейской части России "покажет язык тепла", температура будет на 8-9 градусов теплее нормы, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода на Новый год "покажет язык". У метеорологов существует понятие "язык холода" или "язык тепла". Атмосфера в новогоднюю ночь будет теплой и в помещениях, где будет отмечаться Новый год, и за их пределами. Отклонение от нормы составит 8-9 градусов", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По данным погодного ведомства, в Москве в пятницу ночью ожидается 7-5 градусов мороза, днем потеплеет до нуля, при этом будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ сообщали о 33-градусном морозе в Новый год. Но в Гидрометцентре опровергли эти данные, отметив, что таких длительных прогнозов не делают.

Несмотря на теплый Новый год дальнейшие выходные будут морозными. Понижение температуры в Москве начнётся с 3 января, морозы до -20 градусов ожидаются 5 января, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 6-7 января, по предварительному прогнозу, температура вновь начнёт постепенно повышаться до обычных зимних значений -10… -15 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщала Правда.Ру, зима-2017 вообще обещает быть самой холодной за 100 лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Кстати, начало эпохи "суровых зим" предрекли еще в прошлом году. Тогда метеорологи спрогнозировали суровую зиму, причем, не только в 2016 году, но и на протяжении 60-летнего цикла.

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