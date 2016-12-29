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Источник Правда.Ру

Москвичи просят не переносить место строительства Северо-Восточной хорды

Общество

28 декабря в управе Рязанского района ЮВАО состоялось заседание Совета депутатов, под председательством главы муниципального округа Рязанский Анатолия Евсеева. Один из вопросов был посвящен строительству Северо-Восточной хорды, соединяющей шоссе Энтузиастов с МКАД.

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Фото: stroi.mos.ru

На него обратили внимание из-за обращения жителей района Рязанский к своим депутатам. Москвичи требуют не переносить место строительства по просьбе правозащитников, которые ранее обратились к Президенту России. В обращении говорится, что строительство хорды якобы нанесет ущерб экологии (будут якобы вырубаться вековые деревья) и культурному наследию (парку Кусково), а поэтому проложить дорогу надо не с северной стороны железнодорожного пути Рязанского направления МЖД, а с южного.

Но на деле оказалось, что речи об ущербе экологии не идет. По факту стройка занимает лишь 50-метровую полоску молодого самосевного прилеска, вдоль жд/полотна, в котором нет ни одного векового дерева, а лишь бурелом да бурьян, говорится в обращении жителей.

Москвичи убеждены, что именно перенос стройки создаст угрозу для экологии. Ведь если она будет перенесена на территорию Рязанского района, под вырубку попадет Народный парк "Плющево", в котором как раз и растет множество вековых деревьев. Также придется снести более 3 тысяч гаражей, Народный парк на Зарайской улице, сквер "Вешняки". Эти парки являются единственными зелеными островками для отдыха детей, молодых мам и пожилых людей, сообщается на портале Гражданские силы.

Разумеется, жители Рязанского района не остались безучастными к инициативе правозащитников, которую они, судя по их реакции, расценили как попытку грубого нарушения их прав. Представители общественности по этому поводу написали обращение к своим муниципальным депутатам.

Рассмотрев обращение жителей, депутаты решили направить обращение к мэру Москвы Сергею Собянину. Градоначальника попросили учесть мнение совета при принятии решений, связанных с реализацией проекта строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

В частности, глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев напомнил, что решение о местоположении трассы было принято после детального рассмотрения различных вариантов трассировки участка Северо-Восточной хорды. Специалистами и жителями был единодушно отвергнут альтернативный вариант прохождения хорды с южной стороны ж/д пути.

Выбранный вариант является оптимальным, а реализация альтернативного неминуемо приведет к значительному ухудшению условий проживания в районе и поэтому является абсолютно неприемлемой

Член Совета депутатов района Рязанский, председатель общества инвалидов района Анатолий Симонов отметил, что единодушная поддержка общественников и жителей объясняется не тем, что живущие в районе "тянут одеяло на себя" и думают только о своем благополучии, а тем, что выбор северной стороны для строительства хорды — это лучшее решение.

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