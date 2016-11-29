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Источник Правда.Ру

Понижения температуры горячей воды в домах не будет

Общество

В беседе с работниками Стойленского ГОКа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о понижении воды в системах горячего водоснабжения полностью закрыт.

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Фото: Fotodom.ru/ DP

По словам главы кабинета министров, после совещаний со специалистами, экспертами и коллегами в правительстве, отвечающими за это направление, был сделан вывод: делать этого нельзя. Таким образом, подчеркнул Дмитрий Медведев, никаких изменений в действующие санитарные нормы приниматься не будут.

"Менять температуру не будем, всё останется как есть сегодня", — цитирует РИА Новости слова премьер-министра.

Такие изменение, считает Медведев, нельзя вводить, не учитывая общей санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Чтобы не создавать проблем, я принял решение вообще отказаться от этой идеи. Так что дискуссия закрыта. Можете всех успокоить, вода будет не только тёплая, но и горячая", — заключил Медведев.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в октябре коммунальные службы Москвы собираются в 2017 году повысить тарифы на холодное и горячее водоснабжение. Повышение тарифов на воду «Мосводоканал» запланировал на 1 июля 2017 года. Для жителей Москвы (кроме Троицкого и Новомосковского административных округов) новый тариф на питьевую воду ориентировочно составит 36,89 рубля за кубометр (сейчас москвичи платят за холодную воду 33,03 рубля, за горячую - 163,24 рубля)

Затем уже в начале ноября Роспотребнадзор предложил уменьшить на десять градусов минимальную температуру водопроводной горячей воды. Температуру горячей воды в точках водоразбора предлагается снизить до 50 градусов по Цельсию. Благодаря таким мерам предполагалось  снизить тарифы на горячее водоснабжение. 

Согласно действующим нормам, температура горячей воды в жилых домах должна быть как минимум 60-75 градусов по Цельсию. Только в этом случае в ней не плодятся микроорганизмы.

О том, какой эффект может оказать понижение минимальной температуры водопроводной горячей воды, Pravda.Ru рассказал эксперт по ЖКХ и жилищному праву Общероссийского общественного движения за права человека Виктор Федорук.

Роспотребнадзор должен знать, что опасные микроорганизмы могут жить в воде, температура которой находится в интервале от 20 до 60, отметил эксперт Pravda.Ru.

При этом ведомство не знает о том, что поступают многочисленные жалобы на управляющие компании и на ТСЖ (товарищества собственников жилья), в которых говорится о том, что вода и так не соответствует температуре. Чтобы не простудиться, жители вынуждены долго держать кран включенным, напомнил правозащитник в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

"Сегодня стоимость горячей воды в пять раз больше, чем стоимость холодной воды. Если вода идет в квартиру нормальной температуры, то мы ее разбавляем дешевой водой, в пять раз дешевле, - отметил в интервью Pravda.Ru Виктор Федорук. - Нам же предлагают, чтобы мы, не разбавляя воду холодной дешевой водой, мылись горячей и дорогой".

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