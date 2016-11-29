Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР

Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург обратился к президенту Владимиру Путину с призывом изменить российский герб, добавив к орлу звезду Победы и "советские" колосья.

Фото: АР

Как передает RT, Залдостанов давно считает необходимым заявить о преемственности и обозначить патриотический курс страны на геральдических государственных символах. Байкер уверен, что для воплощения предложения в жизнь достаточно политической воли президента.

Согласно представленному байкером проекту, дополненный государственный герб представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении герба двуглавый орёл, солнце и колосья — золотые, звезда — красная, обрамлённая золотой каймой.

Как рассказал Залдостанов СМИ, макет, эскизы, а также сопроводительные документы уже подготовлены "Ночными волками". По замыслу инициаторов, объединение на гербе царских и советских символов — это символическое переосмысление "крымского консенсуса".

"Герб России — это символ государства, сакральный знак наших прошлых и будущих побед. В первую очередь мы должны закрепить преемственность нашего государства. Нынешний герб — двуглавый орел — это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР - из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне. И символ этого героического подвига — звезда Победы — нашел свое отражение на нашем гербе", — сказал Залдостанов.

По словам Хирурга, "новое время требует новых символов". "Мы подошли к вопросу с позиции переосмысления нашего наследия. Ведь когда принимался современный герб, все советское подвергалось обструкции. После того как Владимир Владимирович Путин вернул России ее жемчужину — Крым, — к россиянам вернулось и чувство гордости. Мы вспомнили: да, мы великий народ, именно мы одержали победу в страшной схватке с объединенной гитлеровской армией Европы. Пусть сейчас либералы, наймиты ЦРУ, представители национал-оранжизма воют, что это все возвращение к Советскому Союзу. Называйте как хотите. Мы возвращаем Родину", — подчеркнул Александр Залдостанов.

Отметим, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин поддержал инициативу Залдостанова о дополнении герба звездой Победы. По словам политика, возвращение советских символов на государственную символику наглядно продемонстрирует изменение курса в сторону патриотизма и отказ от наследия 90-х.

"Хирург предложил отличную идею, другое дело, что я считаю, что нужно вернуть не только советский герб или, как предложено, дополнить нынешний, но перестроить и саму политическую систему в сторону социализма. Сегодня народ требует жёсткого курса, жёсткого для мировых врагов и отеческого к гражданам. Конечно, советское наследие это неисчерпаемый источник того, что видоизменив можно использовать при построении нового, справедливого государства", — пояснил Сурайкин.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что Верховный суд РФ одобрил законопроект об уголовном наказании за оскорбление гимна России. "Верховный суд РФ дал положительное заключение на законодательную инициативу сенаторов Вадима Тюльпанова, Андрея Клишаса и депутата Госдумы Разиет Натхо, предусматривающую уголовную ответственность за оскорбление главного музыкального символа России", — сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы.

Новый законопроект приравняет оскорбление гимна к оскорблению таких же государственных символов, как герб и флаг страны. Согласно 70-й стати конституции, герб, гимн и флаг России наделены одинаковым статусом государственных символов. Защита гимна до нового законопроекта регламентировалась статьей 17.10 КоАП РФ "Нарушение порядка использования государственных символов РФ" и за надругательство над этим госсимволом грозит только штраф: для граждан — три тысячи рублей, должностных лиц — семь, а юрлиц — 150 тысяч рублей.

Согласно новому законопроекту, умышленное искажение текста и музыки гимна будет расцениваться, как надругательство. В качестве меры пресечения предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы на тот же срок, либо арест от трех до шести месяцев.

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