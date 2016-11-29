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Источник Правда.Ру

Школьников начнут учить православию с первого класса

Общество

В российских школах может появиться предмет "Православная культура", рассчитанный на весь период обучения —с 1-го по 11-й классы.

Школьников начнут учить православию с первого класса
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет газета "Коммерсантъ", авторы программы внесли в проект ряд исправлений, а на прошлой неделе Российская академия образования, не афишируя, запустила процесс заочного голосования по нему, которое продлится до 30 ноября. Если члены Федерального учебно-методического объединения (УМО) поддержат новый курс, школы получат федеральные методические рекомендации по изучению "Православной культуры".

По закону учебный план школы на 70% состоит из обязательных предметов (в начальных классах — 80%). Как использовать оставшееся время, администрация решает сама с учетом мнения родителей. Часы можно потратить на дополнительные занятия по основным предметам, а можно ввести новые уроки — второй иностранный или астрономию.

"Православная культура" претендует именно на это время. Курс разбит на три блока — для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. Первый блок займет минимум 102 учебных часа. В первом классе разрешено изучать "Православную культуру" во внеурочное время, а вот дальше предмет предлагается ввести в расписание. Среди тем для изучения можно обнаружить "Во что верят православные христиане", "Добро и зло в православной традиции" и "Христианская семья".

Если проект будет поддержан, школы получат методические рекомендации по изучению "Православной культуры". В Минобрнауки ситуацию пока не комментируют.

Напомним, предложение ввести в общеобразовательных школах страны факультативное изучение нового предмета — "Православная культура" появилось еще в 2002 году. Многие эксперты уверены, что "изучение российской культуры не может быть без изучения православной культуры", а ее "изучение… в светской школе будет способствовать защите и развитию национальных культур и особенностей России как многонационального государства".

"Я научилась передавать детям, и своим, и чужим, православную традицию не только через преподавание Закона Божьего. Я знаю, что можно через огромное количество предметов, например, русский язык, природоведение, естествознание, химию, физику, географию, использовать для того, чтобы рассказать о Боге, потому что есть шестоднев, потому что есть сотворение мира, и мы можем вместе с детьми ежедневно наблюдать огромное количество явлений, огромное количество природных моментов, которые подтверждают каждый день, каждый миг присутствие Бога в нашей истории, в нашей жизни.

Вопрос в том, что требуется люди, способные преподавать Закон Божий. То, как это делается сегодня, не всегда и не везде соответствует правильному, с моей точки зрения, преподаванию. Вопрос, кто будет преподавать? Вопрос, какие ценности этот педагог будет нести, будет ли он сам разделять ценности, или для него будет без разницы — отчитать Закон Божий или отчитать основы какой-нибудь другой религии? Будет ли эта женщина, чаще всего педагог у нас сегодня женщина, разделять те позиции, которые пропагандирует православное христианство?

Я знаю родителей, которые отказались в школе от преподавания их детям Закона Божьего, зная о том, кто будет преподавать. Я понимаю, что они берут полную ответственность на себя, на свою семью. Слава Богу, это православные, крепкие, хорошие семьи, но мы же говорим про общее количество людей. Я поддержу такое начинание, потому что мы не знаем, где ребенок встретится с Богом, мы не можем сказать, какое место выберет Господь для первой встречи, и допущу, что именно что-то, рассказанное пусть даже не идеальным педагогом, заинтересует ребенка и посеет зерно православия в его сердце", — рассказала ранее Pravda.Ru мама одиннадцати детей, кандидат политических наук, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, председатель правления Православного благотворительного фонда "Хочу верить", координатор проекта "Православный продукт", автор и ведущая программ на православной радиостанции "Радонеж" Юлия Павлюченкова.


Нужна ли религия в школе?
Темы школы религия образование Православная культура
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