Данные опроса "Левада-центра" говорят о том, что свыше половины россиян (53%) никогда не делали покупки в интернет-магазинах и в будущем не планируют этого делать.
Как сообщают РИА Новости, 11% опрошенных заявили, что делают покупки в интернете довольно часто, 23% — "считанное число раз", 10% ничего не покупали в интернет-магазинах, но планируют делать это в будущем.
В результате исследования выяснилось, чаще всего россияне бронируют в интернете билеты на самолет или поезд (20%), 16% опрошенных — билеты в театр и на концерты, 12% бронируют через интернет гостиницу или заказывают туристический тур.
Стало известно, что 16% опрошенных россиян никогда не бронировали билеты на самолет, поезд или концерты с помощью интернета, но собираются делать это в будущем. 17% респондентов собираются начать бронировать в интернете отели или туристический тур.
Социологический опрос был проведен 9 — 12 сентября в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1 тысяча 600 россиян.
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