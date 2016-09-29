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Россия вошла в рейтинг долгожителей Bloomberg

Общество

Россия вошла в обновленный рейтинг самых эффективных систем здравоохранения по версии Bloomberg. Индекс, который определяет позицию страны в рейтинге, складывался из нескольких факторов, ключевой из которых - средняя продолжительность жизни. Также оценивает расходы на здравоохранение в пересчете на душу населения и долю расходов на здравоохранение в ВВП страны. 

Россия вошла в рейтинг долгожителей Bloomberg

Как сообщает ТАСС, лидером рейтинга стал Гонконг с оценкой индекса в 88,9. Средняя продолжительность жизни в Гонконге оценивается в 83,98 лет, доля ВВП на здравоохранение оценивается агентством в 5,4%, а в пересчете на душу населения - $2,021. Второе место занимает Сингапур (84,2). Средняя продолжительность жизни в Сингапуре составляет 82,65 лет, доля расходов от ВВП страны составляет 4,92% или $2,752 в пересчете на душу населения. Замыкает тройку Испания, оценка индекса составила 72,2. Средняя продолжительность жизни в Испании - 83,8 лет, расходы на здравоохранение в доли от ВВП составляют 9,03%, а в пересчете на душу населения $2,658.

Совокупный индекс России составил 24,3, средняя продолжительность жизни в стране составляет 70,37 лет. Доля расходов на здравоохранение в процентах от ВВП страны составляет 7,07% или $893 в пересчете на душу населения. Отметим, страны, где средняя продолжительность жизни не превышает 70 лет, вообще не попадают в этот рейтинг. 

Напомним, за первое полугодие 2016 года продолжительность жизни в России увеличилась до 72 лет. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные главы Министерства здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

"По данным Росстата, в 2016 году положительные демографические тенденции закрепились. Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,06 года. В 2015 продолжительность жизни составляла 71,39 лет", - сообщает Вероника Скворцова.

По данным ведомства, в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года число умерших снизилось на 36,6 тысяч человек. А показатель общей смертности снизился на 3,7 %. 

Ученые обещают нам, что в ближайшее время продолжительность человеческой жизни существенно увеличится. По всей вероятности, уже в этом тысячелетии она составит в среднем несколько сотен лет. По мнению известного британского геронтолога Обри ди Грея, люди, которые будут жить до 150 лет, уже появились на свет, а в ближайшие два-три десятилетия родятся те, чья продолжительность жизни будет составлять уже до 1000 лет. Мы станем жить дольше за счет повышения качества жизни, более продвинутой медицины, разнообразных технологий, предотвращающих старение.

Ди Грей полагает, что процесс старения связан с накоплением в организме дефектов и повреждений. Профилактическая гериатрия позволит устранять эти дефекты до того, как их количество превысит критическую отметку, и удлинить период, в течение которого человек будет оставаться активным и трудоспособным. 

В свою очередь, профессор Юваль Харари из Еврейского университета в Иерусалиме пророчит, что люди будущего превратятся в киборгов. Часть жизненных функций будет выполнять легко заменяемая электроника, изношенные органы будут заменяться искусственными, более совершенными, чем естественные, поэтому жить мы будем довольно долго.

Компания Alphabet Inc. Calico занимается изучением химических соединений, способствующих образованию новых нейронов. Благодаря этим исследованиям, возможно, удастся избавить человечество от болезней Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний, при которых гибнут нервные клетки мозга и которые, как правило, тоже связаны со старением.

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