Ольга Васильева: В 2017 году в России станет на 185 школ больше

Министр образования и науки Ольга Васильева сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в 2017 году в России будет построено 185 новых школ.

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По словам министра, в текущем году было открыто 92 новых школы на 46,5 тысячи мест. А субсидии на открытие новых школ по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях получили 53 региона России."В 2017 году будет построено еще 185 школ — таким образом мы практически закроем вопрос с третьей сменой, что очень важно для нас, потому что на сегодняшний день осталось 21 тысяча школьников, которые обучаются в разных регионах в третью смену", — цитирует министра ТАСС.

По словам Ольги Васильевой, уже 76 регионов уже подали свои заявки на участие в названной программе субсидирования в следующем году, "это говорит о том, что эта программа практически решит вопрос с третьей сменой в ближайшие пару лет".

Министр также сообщила, что деньги выделяются в соотношении 70% федеральных ресурсов, 30% — региональных. Для дотационных регионов федеральный бюджет покрывает 95% соответствующих расходов.

Напомним, ранее Ольга Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования сельские бригады, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений, прекратив тем самым воспитывать "потребителей"."Каждый ребенок независимо от того, где он живет, должен уметь трудиться", — сказала Васильева. По ее словам, школьник должен быть приучен к элементарным вещам, о том, что рабочее место требует уборки. Васильева также назвала недопустимым случаи, когда прокуратура занимается жалобами на учителей, которые заставили ребенка вытирать школьную доску.

Надо отметить, что предложение министра образования встретило массовое одобрение среди родителей учеников школ. Многим из них настолько понравилась эта идея, что поступило несколько ответных предложений — вернуть традицию использования школьной силы на сборах урожая.

Как сообщала Правда.Ру, в одном из своих недавних выступление министр образования РФ Ольга Васильева заявила о необходимости возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения. Она также отметила, что воспитание не должно ограничиваться школой, в процессе также, кроме учителей, должны принимать активное участие и родители.

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