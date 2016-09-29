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Источник Правда.Ру

Кому Минфин повысит налоги?

Общество

Минфин предлагает разморозить повышающий коэффициент, используемый для расчета единого налога для малого бизнеса (ЕНВД). За три года налог предполагается увеличить в общей сложности на 14,7 процента.

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По неподтвержденной информации, Минфин также предлагает изменить механизм определения этого коэффициента. Рассчитывать коэффициент предлагает не раз в год, как это происходит в настоящее время, а сразу на трехлетний период. Отмечается, что это "обеспечит предсказуемость роста налоговой нагрузки" для малого бизнеса.

Кроме того, с 26 сентября владельцы недвижимости по всей России начнут получать уведомления об уплате налога на недвижимость. Не все знают, что с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается по новым правилам, он будет увеличиваться на 20% каждый год. Полностью налог, рассчитанный по кадастровой стоимости жилья, приближенной к рыночной, мы начнем платить к 2020 году.

Еще один приятный бонус: Министерство финансов намерено провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда.

Как пишет газета "Ведомости", эти предложения обсуждались в середине сентября премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт такой встречи.

Отметим, что реформа страховых взносов, предложенная Минфином, предусматривает, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, а к 2019 году она составит 26% (29% в 2017 году, 28% в 2018 году).

При этом НДС планируется повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.

Насколько такие меры соответствуют текущей ситуации в экономике страны? Об этом Pravda.Ru поговорила с членом Комитета Совета Федерации по экономической политике Николаем Власенко.

"С одной стороны, бюджет надо наполнять, — отметил он. — С другой стороны, при ухудшении экономической ситуации и падающем рынке, налоги следует снижать — это своего рода экономический постулат".

По его словам, в данной ситуации заявленный шаг Минфина не представляется правильным. "Повышение налога чревато уходом бизнеса в тень. Оптимистичные прогнозы восстановления экономики пока не подкрепляются конкретными цифрами, ее по-прежнему лихорадит, стагнация продолжается, потребительский спрос — ключевой фактор для розничной торговли — тоже падает. На месте Минфина я бы обратил более пристальное внимание на эффективность расходов, чем на поиск новых источников доходов", — рассказал собеседник Правды.Ру

"Я думаю, что, предлагая повышение ЕНВД, никто не делал глубокого анализа состояния малого и среднего бизнеса. Исходили из того, что розничная торговля, наверно, самый бесправный сегмент рынка, который легче всего нагрузить дополнительным налогом. К сожалению, малый бизнес, у нас в стране больше поддерживается на словах, чем на деле. Именно поэтому его доля в ВВП в 2-3 раза меньше, чем в любой развитой стране", — заключил Николай Власенко.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вводится в действие законами муниципальных районов, городских округов, городов Федерального значения, применяется наряду с общей системой налогообложения и распространяется только на определенные виды деятельности. ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и сборов, сокращает и упрощает контакты с фискальными службами.

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Темы налоги недвижимость Николай Власенко
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