Согласно данным проведенного недавно опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (45%) поддерживает гипотетический закон, согласно которому неработающие граждане должны будут осуществлять платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры.
Напомним, что в среду вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что соответствующий законопроект уже разрабатывается. В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение такого налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии.
Согласно опросу, поддерживают идею наказания тунеядцев чаще всего люди пенсионного возраста (59%), сторонники КПРФ (53%). Негативно данное предложение воспринимают в первую очередь молодые люди (54% среди 18-34-летних), жители крупных городов (54%), респонденты с высоким достатком (55%).
Опрос проведен среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах России.
Отме6тим, что сегодня агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства опровергло информацию о готовящемся законе. "В правительстве и в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно (это конституционная гарантия)", — заявили в правительстве.
"В любом случае нужно аккуратно обращаться с дефинициями. Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех и других требует очень тщательной проработки", — также добавили в пресс-службе.
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