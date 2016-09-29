Российские летчики приняли бой в стратосфере над Камчаткой

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31 в ходе учений на Камчатке провели воздушные бои в стратосфере, говорится в сообщении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

источник: mil.ru

"Основными элементами боевой подготовки в ходе проведения летных смен стали тренировки по отработке приемов ведения воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров на больших высотах", ответиои в военном ведомстве.

Как пишет РБК, в роли целей выступили вторые экипажи. В рамках учебных боев летчики Тихоокеанского флота отработали противоракетное маневрирование в воздухе, истребители выполняли фигуры высшего пилотажа для завоевания более выгодного положения, чтобы атаковать условного противника.

Соответственно, в ближайшее время летчики также отработают вопросы взаимодействия с другими родами войск в рамках совместных учений и тренировок, указывается в сообщении.

Добавим, что сложность полетов в стратосфере заключается в сильной разреженности воздуха на высоте более 10 тыс. метров, что снижает мощность двигателя самолета и управляемость машиной.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня