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Источник Правда.Ру

Российские летчики приняли бой в стратосфере над Камчаткой

Общество

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31  в ходе учений на Камчатке провели воздушные бои в стратосфере, говорится в сообщении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Пилоты МиГ-31 провели учения над Камчаткой
источник: mil.ru

"Основными элементами боевой подготовки в ходе проведения летных смен стали тренировки по отработке приемов ведения воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров на больших высотах", ответиои в военном ведомстве.

Как пишет РБК, в роли целей выступили вторые экипажи. В рамках учебных боев летчики Тихоокеанского флота отработали противоракетное маневрирование в воздухе, истребители выполняли фигуры высшего пилотажа для завоевания более выгодного положения, чтобы атаковать условного противника. 

Соответственно, в ближайшее время летчики также отработают вопросы взаимодействия с другими родами войск в рамках совместных учений и тренировок, указывается в сообщении.

Добавим, что сложность полетов в стратосфере заключается в сильной разреженности воздуха на высоте более 10 тыс. метров, что снижает мощность двигателя самолета и управляемость машиной. 

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Темы вск пилоты летчики стратосфера
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