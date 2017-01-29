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Источник Правда.Ру

В российские школы вернется обязательный экзамен по устной речи

Общество

В рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) уже через полгода учащиеся 9-х классов российских школ будут сдавать тест "Устная речь". Об этом рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

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Фото: REX

Правда, она подчеркнула, что в 2017 году в девятом классе тест по устной речи пройдет в качестве "пилотного" проекта. Регионы для его проведения пока не выбраны. Но в следующем году экзамен по устной речи станет обязательным для всех.

Ольга Васильева заметила, что "мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке", а для этого надо "научить учиться", а не угадывать содержание тестов.

При этом министр отметила, что выступает против поспешности. Она сообщила, что Минобрнауки работает над "наполнением образовательных стандартов содержанием". И к концу 2017 года, в том числе после их "пилотной" обкатки в ряде экспериментальных регионов, начнется их введение в школьную практику.

Таким образом, акцентировала министр, речь идет "о создании единого образовательного пространства в стране".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, министр образования и науки России Ольга Васильева, отвечая на вопрос об основных смыслах подхода к сфере образования, назвала себя консерватором, отметив, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы.

Как и в советские времена, в XXI веке школа должна внушать учащимся, что они должны трудиться на благо себя и своей страны, она должна воспитывать личность, уважающую свой народ и ценящую труд, отметила Васильева.

"Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая - люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое - хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", - сказала она.

В конце года министр рассказала, что школу ждут большие перемены. В планах - проверка всех учебников, а также возврат к классическому сочинению.

- Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще апробация, которая будет проходить в лучших школах России. В этом году пройдут всероссийские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, учителя сказали: а когда мы будем готовить учеников к ЕГЭ? Но ЕГЭ - лишь оценочная процедура, - цитирует министра РГ.

Кроме того, Ольга Васильева заявила, что одним из средств, которое может вернуть интерес к чтению, изучению классической литературы, станет сочинение.

- Пройдет 2,5 года и оно примет классический вариант, как это было раньше, - пообещала она. То есть объем его станет больше. А оценки за него будут ставить не только эксперты, как происходило раньше, но и школьные учителя.

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