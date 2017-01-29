Проведение общегородского референдума в Санкт-Петербурге, в ходе которого жители северной столицы смогли бы высказать свое мнение по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерена инициировать группа активистов.
Об этом сообщил РИА Новости депутат Законодательного собрания города Максим Резник.
"Первое дело - это формирование штаба гражданской кампании в защиту Исаакия, которая вчера стартовала. Не я один буду принимать решение, мы будем советоваться. Туда войдут депутаты, которые вчера организовывали встречу, представители общественных организаций, профессиональных сообществ... В ближайшие дни мы проведем оргкомитет, подведем итоги и перейдем к формированию штаба, и он будет принимать решение. Сначала нужно создать рабочую группу, сформулировать вопросы для референдума", - сообщил Резник.
Другой депутат петербургского Заксобрания, Борис Вишневский, также заявил о том, что активисты намерены и дальше организовывать протестные акции, направлять депутатские запросы и обращаться в суды, выдвигая инициативу проведения референдума.
По словам Резника, в течение февраля планируется подготовить документы о проведении референдума. "Думаю, что в феврале этот процесс не только будет запущен, но и сформирована группа, и будут сформулированы вопросы, и будут подаваться документы в избирком", - сказал он.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус собора - его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.
Вчера на Марсовом поле в Петербурге проходила акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, на которую пришло не более двух тысяч человек.
Сообщается, мероприятие проходило в формате "встречи с депутатами городского заксобрания". В акции приняли участие парламентарии Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Противники передачи объявили о создании общественного движения в "защиту Исаакиевского собора".
За ходом мероприятия наблюдали полицейские, стычек между сторонниками и противниками передачи Исаакиевского собора церкви не произошло. Акция протеста прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники акции держали в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ".
Отметим, как и всегда, к общественным протестам старательно пытается прилепиться несистемная оппозиция, желая перевести недовольство людей в иную плоскость - в политическую. На днях была опубликована переписка координатора "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрея Пивоварова с оппозиционером, бывшим членом партии "Парнас" Ильей Яшиным.
"Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить", - написал Пивоваров в соцсети "Вконтакте".
Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", - рассказал ранее Pravda.Ru священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр:
— Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ - это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения - православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того - процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки.
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