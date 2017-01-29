В Петербурге хотят провести референдум о передаче Исаакия РПЦ

Проведение общегородского референдума в Санкт-Петербурге, в ходе которого жители северной столицы смогли бы высказать свое мнение по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерена инициировать группа активистов.

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Об этом сообщил РИА Новости депутат Законодательного собрания города Максим Резник.

"Первое дело - это формирование штаба гражданской кампании в защиту Исаакия, которая вчера стартовала. Не я один буду принимать решение, мы будем советоваться. Туда войдут депутаты, которые вчера организовывали встречу, представители общественных организаций, профессиональных сообществ... В ближайшие дни мы проведем оргкомитет, подведем итоги и перейдем к формированию штаба, и он будет принимать решение. Сначала нужно создать рабочую группу, сформулировать вопросы для референдума", - сообщил Резник.

Другой депутат петербургского Заксобрания, Борис Вишневский, также заявил о том, что активисты намерены и дальше организовывать протестные акции, направлять депутатские запросы и обращаться в суды, выдвигая инициативу проведения референдума.

По словам Резника, в течение февраля планируется подготовить документы о проведении референдума. "Думаю, что в феврале этот процесс не только будет запущен, но и сформирована группа, и будут сформулированы вопросы, и будут подаваться документы в избирком", - сказал он.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус собора - его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Вчера на Марсовом поле в Петербурге проходила акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, на которую пришло не более двух тысяч человек.

Сообщается, мероприятие проходило в формате "встречи с депутатами городского заксобрания". В акции приняли участие парламентарии Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Противники передачи объявили о создании общественного движения в "защиту Исаакиевского собора".

За ходом мероприятия наблюдали полицейские, стычек между сторонниками и противниками передачи Исаакиевского собора церкви не произошло. Акция протеста прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники акции держали в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ".

Отметим, как и всегда, к общественным протестам старательно пытается прилепиться несистемная оппозиция, желая перевести недовольство людей в иную плоскость - в политическую. На днях была опубликована переписка координатора "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрея Пивоварова с оппозиционером, бывшим членом партии "Парнас" Ильей Яшиным.

"Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить", - написал Пивоваров в соцсети "Вконтакте".

Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", - рассказал ранее Pravda.Ru священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр:

— Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ - это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения - православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того - процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки.