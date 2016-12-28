Сигнал тревоги: Названы города России с очень грязным воздухом

Загрязнение воздуха в 20% городов России, где проживает 17%, или примерно шестая часть населения страны, в 2015 году оценивалось как высокое и очень высокое. Об этом говорится в опубликованном в среду государственном докладе о состоянии окружающей среды в России в 2015 году, подготовленном Минприроды России.

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"В 44 городах России (20% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (Индекс загрязнения атмосферы больше 7). В среднем по стране 17% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха", — говорится в госдокладе.

При этом половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири и на Урале. Это Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов, передает ТАСС.

Наибольший уровень загрязнения воздуха в 2015 году зафиксирован в 11 городах, в которых суммарно проживает 1,5 млн человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо вдвое сократить вредные выбросы, иначе через три десятилетия их негативное влияние подойдет к критической отметке. Уже сейчас экологические проблемы наносят заметный ущерб, достигающий в год 15% ВВП. Речь об этом шла на заседании Госсовета, которое провел президент России.

Глава государства отметил существующие сложности в сфере экологии. "Ежегодный экологический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей — и 15% ВВП", — подчеркнул Путин.

По его словам, каждый год 7-8 млн людей умирают в результате причин, вызванных загрязнением воздуха. Путин заметил, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России, и по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в Минприроды рассказали, где в России легче всего дышится. Симферополь занял первое место по показателям качества воздушной среды в рейтинге экологического управления российских городов за 2015 год.

В рейтинге участвовали 94 города. Лидирующие позиции в нем заняли Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. Замыкают общий рейтинг Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Владивосток и Тюмень.

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