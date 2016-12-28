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Источник Правда.Ру

Стало известно, какие запрещенные сайты дети любят больше всего

Общество

Если говорить о запрещенной информации в интернете, российские дети чаще всего интересуются сайтами об алкоголе, табаке и наркотиках.

Ребенок в интернет: Какие запрещенные сайты дети любят больше в
Фото: Fotodom.ru/DP

Согласно данным исследования "Лаборатории Касперского", за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, в среднем каждый российский ребенок пытался 139 раз перейти на сайт с информацией об алкоголе, табаке и наркотиках.

Кроме того, за год каждый ребенок 49 раз пытается зайти на сайты с пиратским программным обеспечением, аудио и видео. Далее по популярности следуют ресурсы с нецензурной лексикой, в среднем, 27 попыток за год. Оружие интересует российских детей меньше всего, около 3 попыток.

Как сообщает РИА Новости, в общем рейтинге стран в категории "Алкоголь, табак и наркотики" маленькие россияне стали девятыми. Российский ребенок, в среднем, ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам с нежелательной информацией.

Больше всего небезопасными веб-сайтами интересуются дети Израиля (775 попыток в год на одного пользователя), Великобритании (460), США (352), Швеции (345) и Канады (302). Выяснилось, что среди детей из Израиля наибольшей популярностью пользуются ресурсы, посвященные алкоголю, табаку или наркотикам (687 попыток). Сайты с жестокостью оказались наиболее посещаемы детьми из США (1,8 попытки).

Согласно данным исследования, чаще других посещают запрещенные сайты с контентом "для взрослых" юные японцы (39 попыток в год) и пиратским ПО, аудио и видео (104). Дети Италии больше других интересуются азартными играми (3,6), а Португалии — сайтами с нецензурной лексикой (60).

Ранее Pravda. Ru писала, что среди детей до пяти лет около 80% умеют пользоваться интернетом. Такие данные приводят американские ученые из центров Joan Ganz Cooney и Sesame Workshop. Вероятно, речь идет о США.

Как показало исследование, дети в возрасте от 0 до 5 лет с невероятной скоростью "постигают основы использования" самых современных и высокотехнологичных устройств. Если раньше взаимодействие детей и цифровой техники ограничивалось просмотром телевизора, то теперь все большее количество малышей становятся опытными интернет-серферами уже к 3 годам, пишет издание Mashable.

По данным ученых, в большинстве случаев дети заходят в Сеть, чтобы найти и посмотреть мультфильмы или развлекательные программы. Согласно исследованию, более 60% малышей в возрасте до трех лет еженедельно смотрят видео в режиме онлайн. При этом 36% детей в возрасте от двух до 11 лет одновременно пользуются Всемирной паутиной и смотрят телевизор.

Отметим, ранее очередной опрос провел "Левада-центр", выясняя отношение россиян к цензуре в интернете, в результате которого выяснилось, что поддерживают эту идею 60% жителей нашей страны, при том, что 25% опрошенных высказались против подобных ограничений. 44% респондентов уверены, что запреты доступа к тем или иным сайтам никак не ограничат деятельность гражданских активистов, но две трети опрошенных — 32% с ними не согласны, подозревая в цензуре ущемление гражданских свобод.

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