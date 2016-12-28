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Стало известно, когда начнется набор в состав ансамбля имени Александрова

Общество

Конкурс для нового набора в состав Ансамбля имени Александрова начнется после Нового года, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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Фото: AP

"Что касается людей, мы уже после Нового года начнём проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет", — цитирует Шойгу РИА "Новости".

Он также выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

Министр добавил, что прорабатываются предложения, направленные на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России планирует выделить 70 служебных квартир ансамблю Александрова, чтобы восстановить легендарный музыкальный коллектив. "Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время семидесяти квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова", — заявил Шойгу.

Напомним, крушение Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов, потерпел крушение 25 декабря.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154. По данным Минобороны, найдено 17 тел жертв катастрофы. В операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

У следствия пока нет приоритетной версии причин крушения. Комиссия по установлению причин катастрофы Ту-154 в Черным море продолжает отрабатывать все версии крушения лайнера: от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылок, которые не убрались.

Как стало известно в среду, второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, подняли на поверхность. Об этом сообщает Минобороны России.

Анализ данных с первого регистратора, найденного накануне, сузил круг версий причин катастрофы, но делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно, заявили в ведомстве.

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