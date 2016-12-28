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Как украсить дом и праздничный стол к Новому году?

Общество

Дом к самому долгожданному празднику стоит украсить максимально ярко, обилие зажженных свечей поможет создать новогоднее настроение.

Как украсить дом и праздничный стол к Новому году?

По мнению дизайнера интерьеров Елены Лазаренко, в праздничном оформлении помещения стоит придерживаться традиционного стиля. "Я сторонница классического варианта Нового года, наших советских традиций и досоветских", — поделилась Лазаренко с РИА Новости. По словам эксперта, дом к празднику должен быть украшен максимально ярко и эклектично.

"Каждый из членов семьи привносит что-то свое — это здорово и прекрасно. Украсьте только красным, смешайте бордовый и серебро, бордовый и золото, чем больше, тем лучше. Это тот уникальный случай, когда перегруз работает только на пользу", — считает дизайнер.

Конечно же, атмосферу праздника, в первую очередь, создает новогодняя елка, она должна быть красивой, пушистой и, желательно, живой. Чем больше на елке игрушек, тем лучше, на дереве также можно разместить символ будущего года.

"Из новогодней елки не нужно делать какое-то невероятное эстетство, это нарушает общее настроение. В Новый год хочется дурачиться, веселиться, как в детстве, он такой сказочный, волшебный", — считает Лазаренко.

По словам эксперта по этикету Элеоноры Басмановой, чтобы украсить праздничный стол, можно использовать елочные игрушки, сочетающиеся со скатертью и интерьером дома. В центр стола можно поставить пуансеттию, цветок, который называют "рождественской звездой".

"И как можно больше света! Свечи придадут интерьеру красоту, тепло и праздничное настроение", — считает эксперт. По словам Басмановой, на Новый год принято стелить белую скатерть, хотя строгое соблюдение этого правила, конечно, не обязательно. Скатерть может быть зеленой или красной, в сочетании с белым фарфором или керамикой.

"Все зависит от возможностей дома, какая посуда, какой стол — круглый, прямоугольный, сколько человек — 8 или 28 человек", — считает эксперт.

Отметим, как свидетельствуют опрос ВЦИОМ, большинство наших соотечественников — 73 процента, считают, что Новый Год без наряженной елки невозможен, а вот 21 процент опрошенных заявил, что украшать елку не будет. Почему — вопрос отдельный.

Во-первых, Новый Год — праздник семейный и люди одинокие, видимо, считают, что им атрибуты этого торжества просто ни к чему. Отмечать они, скорее всего, отправятся к друзьям, а наряжать собственное жилище особо не для кого. Во-вторых, что уж скрывать, ритуал, с украшением елки шариками и гирляндами интересен главным образом детям, а для людей, которые еще не успели обзавестись потомством или чада давно выпрхнули из гнезда, сам обряд вроде как теряет смысл — взрослым это делать не так весело, да и подарки под дерево никто не положит.

"Нет, ну нет у меня праздничного настроения! В нашей семье никогда особенно не праздновали Новый Год, а последние пару лет, когда дочери перестали настаивать и елку не наряжаем", — объясняют люди. Или вот: "Если празднуем, то обычно вне дома, т. к. телека нет, елку не наряжаем пока (детки подрастут, будем), оливье никогда не делала".

Есть такие, которым наряжать елку просто лень и те, которым искусственное дерево уж очень сильно претит, а с живым слишком много мороки. Добавляют неприятностей и животные, которым очень любопытно пожевать новогоднюю красавицу, поиграть с шариками или подергать за гирлянды. Результаты бывают плачевными.

Интересно и то, что становится все больше людей, которые живой, но непрактичной елке предпочитают пластмассовую, которая не будет сыпаться и прослужит много лет.

Портал Superjob выяснил, что больше половины россиян (56 процентов) поставят дома искусственные ели. Опрошенные заявили, что это и практично, и гуманно по отношению к природе: "Я категорически против вырубки ёлок на Новый год"; "Натуральная ель — это и дорого, и непрактично. Они быстро осыпаются, да и природе плохо от того, что их вырубают". 22 процента наших сограждан предпочтут нарядить живое дерево, так как считают, что создать атмосферу праздника в доме можно только с натуральной елью, наполняющей жилище волшебным ароматом. "Я предпочитаю на Новый год ставить натуральную ёлку. От нее так приятно пахнет"; "Обожаю еловый запах! Просто волшебные ощущения!"; "Это же запах из детства", — восторгаются они.

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