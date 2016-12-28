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Источник Правда.Ру

Россияне назвали главные проблемы страны

Общество

Россияне считают, что самые острые проблемы в РФ связаны с низкими зарплатами, здравоохранением и с экономикой в целом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Фото: AP

Согласно опросу, наиболее значимыми в стране проблемами россияне считают низкие зарплаты (18% опрошенных), экономику в целом (18%), а также здравоохранение (17%).

"В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование", — цитирует руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлию Баскакову РИА "Новости".

Как ранее писала Правда.Ру, между зарплатой и хорошим коллективом россияне выбирают второе. Аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, что демотивирует сотрудников. Оказалось, что уровень зарплат волнует россиян меньше, чем климат в коллективе и общая организация трудового процесса.

Опрос, проведенный среди 2418 сотрудников российских компаний, показал, что больше всего снижению мотивации способствует несогласованность работы между отделами и сотрудниками (54%).

На втором месте антирейтинга HeadHunter оказалась низкая заработная плата. Эту причину демотивации назвали меньше половины опрошенных (46%). Кстати, в уходящем году достойной россияне назвали сумму в 76 тыс. рублей.

Как показывают опросы, сейчас работодатели экономят на своих сотрудниках. Премировать подчиненных перед праздниками намерены всего 13 процентов опрошенных. Выборочно будут премировать работников в этом году 21% компаний (20% в 2015 году), а вовсе не дадут никаких годовых выплат 44% организаций (41% в 2015 году).

Среди работающих россиян на премии по итогам года сегодня рассчитывает каждый пятый (20%). В последние шесть лет таких низких показателей еще не было. В период с 2010 по 2015 год на годовые выплаты надеялись от 24 до 28% работающих граждан, передают Известия.

Тем временем жители страны копят деньги, готовясь к "голодным годам". Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, две трети россиян считают, что сейчас лучше как можно меньше тратить и как можно больше откладывать средств на черный день. Однако, судя по данным Росстата, в этом году доля сбережений населения в общей структуре их расходов составила 10%, что значительно меньше, чем в прошлом.

При этом, мнения граждан о том, как действовать в нынешней экономической ситуации разделились. Открыть в банке депозит или, наоборот, забрать вклад? За первый вариант проголосовали 38% респондентов, за второй — 37%. 25% респондентов затруднились с ответом.

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