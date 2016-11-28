В Японии убили больше пяти тысяч рыб ради красивого катка. ВИДЕО

В парке развлечений японского города Фукуока убили больше 5 тысяч рыб и крабов, чтобы заморозить их на ледовом катке. Об этом пишет РИА Новости. Таким образом администрация парка хотела создать иллюзию океана.

Все 5 тысяч рыб и крабов — около 25 разных видов — разместили на площади в 250 квадратных метров. Их выложили в форме слов и фигур — стрелок и слов приветствия. Концепция "ледяного аквариума" предполагала, что у посетителей будет создаваться ощущение, будто они катаются по замерзшей глади океана.

Однако реакция граждан оказалась неожиданной — их возмутило убийство рыб, и кататься на таком льду японцы отказались. Они потребовали закрыть каток. Видео попало в интернет, в соцсетях посыпались гневные отзывы.

Управляющий парка развлечений уже попросил прощения за свою инициативу, добавив, что рыба уже была мёртвой, когда её решили заморозить. Тошими Такеда (Toshimi Takeda) заявил, что парк "очень раскаивается в том, что вызвал такие неприятные чувства" у авторов негативных постов в соцсетях.

В итоге каток закрыли со скандалом.

Зоозащитники уже назвали случившееся поступком за гранью добра и зла. По их словам, люди, убивающие животных ради развлечения, должны нести ответственность за свои действия. Это нарушает всякие этические нормы.

Напомним, в конце октября разгорелся скандал из-за погибшего в океанариуме Владивостока пятимесячного сивуча Старка. Он содержался на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума, где его труп обнаружили утром 21 октября. Полиция и природоохранная прокуратура проводили проверку по факту гибели животного. Гибель животного вызвала бурю возмущения в соцсетях.

Позже появилась информация, о том, что якобы имел место несчастный случай. Однако в фонде защиты животных это сразу опровергли. Вскрытие показало двойной перелом нижней челюсти детеныша. Самостоятельно он себе челюсть повредить так не мог. "Чтобы человеку повредить челюсть, какой должен быть удар?! А у сивуча кости еще крепче", — заявили в фонде.

По мнению экспертов, погибнуть от перелома челюсти детеныш также не мог, поскольку даже в дикой природе с такими травмами выживают. Они предположили, что, возможно, сильный удар Старку был нанесен в челюсть снизу и "пришелся на горло, в результате детеныш мог задохнуться".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня