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Источник Правда.Ру

В Мурманске хотят увековечить Фиделя Кастро

Общество

В Мурманске хотят поставить памятник или установить мемориальную доску Фиделю Кастро. Инициатива принадлежит местным коммунистам. Они уверены, что личность кубинского лидера заслуживает того, чтобы его увековечили в городе, где он побывал более 50 лет назад, пишет РИА Новости.

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Фото: AP

Вопрос будет решаться на общегородском собрании партийного актива. "Есть идея — памятник, мемориальную доску (установить). Может, площадь Привокзальную переименовать в площадь Фиделя, потому что его там именно встречали, когда прилетел в Мурманск в 1963 году. Это было бы правильно", — отметил глава регионального отделения партии Геннадий Степахно.

Первый визит Фиделя Кастро в Советский Союз начался 27 апреля 1963 года с посещения Мурманской области, а затем ряда других регионов страны. В Мурманске его встречало многотысячное население.

По словам лидера мурманских коммунистов, он вместе с однопартийцами намерен обратиться с инициативой о памятнике к городским властям. Если будет нужно, они готовы организовать сбор денег.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни 26 ноября. Фидель — кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, — был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

На Острове Свободы в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур. Похороны команданте назначены на 4 декабря. Тело Кастро, согласно его воле, будет кремировано.

Как писала Правда. Ру, мировые лидеры выразили свои соболезнования и сказали много теплых слов о команданте. Правда, были и негативные высказывания. Так, Дональд Трамп поздравил кубинских американцев со смертью Кастро и выразил надежду, что Куба наконец может стать свободной страной. Он назвал бывшего лидера страны жестоким диктатором и обвинил его в убийстве граждан собственной страны. В российском МИДе уже отреагировали на это, отметив, что слова Трампа останутся на его совести.

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Темы Мурманск Фидель Кастро
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