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Источник Правда.Ру

В Общественной палате обсудили меры дополнительной поддержки НКО

Общество

В Общественной палате РФ прошло "нулевое чтение" законопроектов, которые уточняют меры поддержки некоммерческих организаций со статусом исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ), и увеличивают срок действия преференций для них до двух лет. О необходимости такой поддержки говорил президент России Владимир Путин на итоговом форуме "Сообщество" 3 ноября 2016 года.

Как отметила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева, предложения участников форума "Сообщество", гражданских активистов, которые не раз ставили эту проблему перед законодателем, таким образом, получили свою реализацию.

Рассматриваемые документы призваны решить важную задачу — предоставление НКО дополнительной поддержки на муниципальном и федеральном уровнях.

Поскольку бюджеты на следующий год еще до конца не приняты, то изменения в них с учетом новых мер поддержки в субъектах страны вполне успеют внести, уверены эксперты. Главное, по их мнению, что законопроектом будет утвержден сам факт, само существование бюджетной поддержки.

Сам статус исполнителей общественно полезных услуг появится только в будущем году. Как отметила еще один автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина, сейчас идет процесс сбора данных по субъектам РФ о количестве СО НКО, вошедших в реестр, сферах, в которых они действуют. Закон увязывает выдачу статуса "НКО — ИОПУ" и бюджет, выделяемый на меры их поддержки на два года.

"Нестабильность существования НКО — это главная проблема для таких организаций. Именно потому важен рассматриваемый законопроект. Поэтому главный позитивный момент законодательной инициативы — это устойчивость, которую обретут НКО — ИОПУ", — подчеркнула член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.

Поэтому главная проблема — чтобы хоть одна НКО в регионе этот статус приобрела. Резолюция Общественной палаты направят в Госдуму. Законопроект должен быть принят до Нового года.

Напомним, Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект об НКО - исполнителях общественно полезных услуг в июне этого года, после чего он был подписан президентом России.

Как ранее писала Правда. Ру, этим летом президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг. В список вошли 20 пунктов. Акцент сделан на социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услугах в различных сферах, которые направлены на помощь инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

Также в список вошли: деятельность по оказанию соцпомощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике социального сиротства, сокращения случаев лишения родительских прав, помощь в социальной адаптации и устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

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Темы Госдума Общественная палата некоммерческие организации
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