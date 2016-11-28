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Детского омбудсмена возмутил приговор жительнице Урала за репост в соцсетях

Общество

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась делом воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост в интернете издевательств над ребенком в детском лагере в Курганской области.

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Как пишет ТАСС, женщина разместила на своей страничке в соцсети видео, на котором запечатлены издевательства над ребенком в лагере. Этим сразу заинтересовались следователи. Они завели дело за "распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Чудновец приговорили к полугоду лишения свободы.

Приговор в силу не вступил, и СК проводит по делу проверку. Сделать это поручил лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Сейчас все всполошились, и Следственный комитет проводит проверки свои… Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!", — сказала детский омбудсмен в ходе всероссийского совещания "Совершенствование деятельности уполномоченного по правам ребенка в России: задачи и перспективы".

Кстати, сама Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК также привлек к уголовной ответственности двух вожатых за издевательства над детьми.

Ранее Верховный суд рекомендовал не возбуждать дела за лайки и репосты в соцсетях. Правовая позиция Верховного суда России такова: один лайк еще не делает человека преступником, надо внимательно изучать контекст, смотреть все обстоятельства. Вот дословные изменения: "При решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию либо выразившего свое отношение к ней в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

Напомним, в сентябре этого года президент России назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этой должности Кузнецова сменила Павла Астахова, который был освобожден с поста детского омбудсмена.

Ее кандидатуру сразу одобрили эксперты, заявив, что детский омбудсмен обладает всеми качествами для работы на этом посту и прекрасно разбирается в теме воспитания детей, поскольку сама является многодетной матерью.

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Темы дети омбудсмен Анна Кузнецова
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