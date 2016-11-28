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Источник Правда.Ру

Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии

Общество

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов назвал "перегретой" ситуацию вокруг начисления ему премии в 95,4 миллиона рублей. По его словам, вознаграждение было рассчитано в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет Life. ru.

Дмитрий Страшнов
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Страшнов добавил, что во всех действиях, связанных с расчётом вознаграждения, и "Почта России", и Министерство связи и массовых коммуникаций руководствовались только законными актами, которые применяются ко всем госкомпаниям.

Если кто-то считает эти нормативные документы некорректными, добавил руководитель "Почты России", тогда нужно менять систему в целом и пересчитывать вознаграждения всем руководителям госкомпаний.

Как ранее писала Правда. Ру, генпрокуратура посчитала незаконной выплату Дмитрию Страшнову вознаграждения более чем в 95 миллионов рублей и попросила возбудить дело в отношении главы "Почты России". Ведомство усмотрело в этом злоупотребление полномочиями. Кроме того, в халатности заподозрили двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, которые принимали решение о выплате премии. 

Кстати, ранее СМИ писали, что Минкомсвязи в конце октябре подготовило приказ об установлении предельного уровня соотношения зарплаты главы "Почты России" и нескольких топ-руководителей структуры. Согласно материалу СМИ, зарплата гендиректора превысит 500 средних зарплат работников "Почты". Исходя из этих вводных, в месяц Страшнов будет зарабатывать в будущем около 10 млн рублей, а в год — 120 млн рублей.

Напомним, на днях предприятие рассекретило размер официальной зарплаты гендиректора ОАО ГК "Почта России" Дмитрия Страшнова. Как удалось установить, она составила 460,5 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что в эту сумму входит также надбавка за допуск к хранению гостайны. А вот отпускные и командировочные сюда не включены. Об этом рассказали в бухгалтерии компании. 

Отметим, что случаи, когда под пристальное внимание надзорных органов попадают люди на высоких постах, в последнее время в нашей стране участились. Вспомнить хотя бы громкое дело Алексея Улюкаева или задержание на прошлой неделе генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева.

Кстати, согласно опросам, такие аресты большинство россиян считает показательными.

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