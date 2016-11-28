Роксана Бабаян: Преступлениями против животных должны заниматься профессионалы

Довести до конца работу по законопроекту об обращении с бездомными животными призвал президент России. Об этом Владимир Путин сказал, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

А на днях "Россия-1" снова показала очередной сюжет о том, что в подмосковном городе активизировались догхантеры. В целях истребления бездомных животных они раскладывают на улице сосиски с веществом, которое является ядом для собак. В итоге, погибают домашние питомцы. Умирают в жутких муках в течение часа. Задача этих догхантеров - полное уничтожение бездомных животных.

Прокомментировать эту ситуацию Pravda.Ru попросила народную артистку России, президента Российско лиги защиты животных Роксану Бабаян.

- Каким должен быть законопроект? как защитить животных от живодеров?

- Самое главное, что закон должны писать профессионалы, и это то, что я всегда говорю. Для того, чтобы закон работал, должны быть службы, должны быть целые отработанные системы. Просто один закон, пусть даже самый хороший, не будет работать. Потому что, нет служб-исполнителей этого закона.

Не менее важно воспитание детей. Сегодня у нас на экранах и в компьютерах - одни страшилки, жестокость у многих уже в головах. И это страшно.

Потому что, самая тонкая и самая пограничная линия социальная - это природа, животные, старики, дети. Старики и дети, природа, животные. Одна и та же пограничная линия, самая острая, и самая нуждающаяся в опеке и жестком исполнении закона. Это психология человека.

Человек - это тот, который не может пройти мимо брошенного животного, не обязательного его брать домой, но сострадать, и понимать что с этим делать. Он абсолютно 100% будет также относиться к ребенку, как и к животному. Он не будет гадить в саду, не будет поджигать лес. Это культура, которая, к сожалению, у нас на очень низком уровне.

- Какая сегодня мера ответственности за издевательства над животными?

- Надо посмотреть на европейские законы. Там, во-первых, большие штрафы. Первый раз, то до года тюрьмы, исправительные работы, может быть условно, или, допустим, 500 часов общественных работ. Но человеку, который попал в поле зрения властей по такому правонарушению, никогда не разрешат завести дома животное, вообще никакого. Потому что такой человек социально опасен. Он заносится в реестр социально неблагонадежных, поскольку он склонен к жестокости - везде и во всем. И такие люди должны быть на контроле, они должны быть в черном списке, который существует.

- У нас сегодня вообще никакой меры ответственности не существует по закону?

- Нет, ничего не работает. У нас нет таких судей, нет абсолютно никакой правоприменительной базы, нет никаких специальных институтов. И самое главное - у нас нет никакого желания сформулировать это и создать.

Опираться надо на уже имеющийся европейский, американский, канадский, австралийский опыт. Они уже прошли этот большой этап. У нас в 1915 году, был издан вполне европейский закон о защите животных, но все кончилось в 1917 году, так и не успев начаться. У нас это было. Потому что, мы понимали, что если мы идем, как цивилизованная страна с некими позиционированиями себя в этом пространстве, у нас должны быть четкие регламенты.

Если мы не поймем, что это напрямую зависит от воспитания подрастающего поколения, мы никогда ничего не сделаем. И эти законы должны писаться профессионалами. Делать консультативные советы, собирать общественные столы, на телевидении проводить. Это должны быть большая работа, и должны быть определенные судьи, они должны учиться, должны быть полицейские, которые будут заниматься расследованием, У нас должны быть профессионалы, которые весь этот завал разгребут.

И еще должен быть большой общественный резонанс, через все СМИ. А у нас это происходит от случая к случаю.