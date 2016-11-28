Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Роксана Бабаян: Преступлениями против животных должны заниматься профессионалы

Общество

Довести до конца работу по законопроекту об обращении с бездомными животными призвал президент России. Об этом Владимир Путин сказал, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

355924.jpeg

А на днях "Россия-1" снова показала очередной сюжет о том,  что в подмосковном городе активизировались догхантеры. В целях истребления бездомных животных они раскладывают на улице сосиски с веществом, которое является ядом для собак. В итоге, погибают домашние питомцы. Умирают в жутких муках в течение часа. Задача этих догхантеров - полное уничтожение бездомных животных.

Прокомментировать эту ситуацию Pravda.Ru попросила народную артистку России, президента Российско лиги защиты животных Роксану Бабаян.

- Каким должен быть законопроект? как защитить животных от живодеров?

- Самое главное, что закон должны писать профессионалы, и это то, что я всегда говорю. Для того, чтобы закон работал, должны быть службы, должны быть целые отработанные системы. Просто один закон, пусть даже самый хороший, не будет работать. Потому что, нет служб-исполнителей этого закона.

Не менее важно воспитание детей. Сегодня у нас на экранах и в компьютерах - одни страшилки, жестокость у многих уже в головах.  И это страшно.

Потому что, самая тонкая и самая пограничная линия социальная - это природа, животные, старики, дети. Старики и дети, природа, животные. Одна и та же пограничная линия, самая острая, и самая нуждающаяся в опеке и жестком исполнении закона. Это психология человека.

Человек - это тот, который не может пройти мимо брошенного животного, не обязательного его брать домой, но сострадать, и понимать что с этим делать. Он абсолютно 100% будет также относиться  к ребенку, как и к животному. Он не будет гадить в саду, не будет поджигать лес. Это культура, которая, к сожалению, у нас на очень низком уровне.

- Какая сегодня мера ответственности за издевательства над животными?

- Надо посмотреть на европейские законы. Там, во-первых, большие штрафы. Первый раз, то до года тюрьмы, исправительные работы, может быть условно, или, допустим, 500 часов общественных работ. Но человеку, который попал в поле зрения властей по такому правонарушению, никогда не разрешат завести дома животное, вообще никакого.  Потому что такой человек социально опасен. Он заносится в реестр социально неблагонадежных, поскольку он склонен к жестокости - везде и во всем. И такие люди должны быть на контроле, они должны быть в черном списке, который существует.

- У нас сегодня вообще никакой меры ответственности не существует по закону?

- Нет, ничего не работает. У нас нет таких судей,  нет абсолютно никакой правоприменительной базы,  нет никаких специальных институтов. И самое главное - у нас нет никакого желания сформулировать это и создать.

Опираться надо на уже имеющийся европейский, американский, канадский, австралийский опыт. Они уже прошли этот большой этап. У нас в 1915 году, был издан вполне европейский закон о защите животных, но все кончилось в 1917 году, так и не успев начаться. У нас это было. Потому что, мы понимали, что если мы идем, как цивилизованная страна с некими позиционированиями себя в этом пространстве, у нас должны быть четкие регламенты.

Если мы не поймем, что это напрямую зависит от воспитания подрастающего поколения, мы никогда ничего не сделаем. И эти законы должны писаться профессионалами. Делать консультативные советы, собирать общественные столы, на телевидении проводить. Это должны быть большая работа, и должны быть определенные судьи, они должны учиться, должны быть полицейские, которые будут заниматься расследованием, У нас должны быть профессионалы, которые весь этот завал разгребут.

И еще должен быть большой общественный резонанс, через все СМИ. А у нас это происходит от случая к случаю. 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы животные Роксана Бабаян
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Желатин на страже красоты
Красота
Желатин на страже красоты
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Гипотезы
Мужчинам далеко до Windows?
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Законодательство
Электронные платежи: Важно, но непопулярно
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенно фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Власть
"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Юрий Носовский Мужчинам далеко до Windows? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
вячеслав судаков Праймериз во Франции выиграл "пророссийский кандидат"
vkontakte_298615003 Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Степан Кудинов Колчак в очереди за Маннергеймом
Геннадий Фомкин Болгария сделает попытку стать другом России
Владимир Аристархов Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Marina Stuber Самые "некрасивые красавцы"
strateg s Электронные платежи: Важно, но непопулярно
strateg s Ученые МГУ: прародители религий - бактерии
strateg s В Воронеже водитель и двое пьяных мужчин устроили "GTA offline"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?