Два взгляда на проблему бэби-боксов: Вред или польза?

Правительство России поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов, дав свой положительный официальный отзыв. В отзыве правительства говорится, что целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнять Конвенцию о правах ребенка, а создание бэби-боксов противоречит статьям 6 - 9 и 19 данного документа.

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Законопроект о запрете бэби-боксов для анонимного оставления новорожденных детей, который Елена Мизулина внесла на рассмотрение еще в июле 2016 года, продолжает вызывать ожесточенные споры.

Немало людей считают законопроект о запрете в РФ мест для анонимного оставления ребенка античеловечным и провоцирующим нелегальные методы избавления от детей. Какие аргументы вы можете привести в ответ? Почему запрет прошел? С таким вопросом Prvada.Ru обратилась к председателю Родительского всероссийского сопротивления Марии Мамиконян.

"Вся эта система домашних родов, не зафиксированных в медучреждениях беременностей, крайне опасна, как для женщины, так и для младенца. Мне кажется, что любой нормальный человек это понимает. Министерство здравоохранения категорически против этой практики. Я думаю, что оно в большой степени и повлияло на решение правительства", - сказала Мария Мамиконян Pravda.Ru.

"Бэби-боксы - это широчайшее поле для манипуляций с неучтенными детьми, это, на самом деле, подключенность криминала к данному процессу, потому что, если детей можно просто оставить, без какого-либо учета, то криминал чувствует себя абсолютно свободно и безнаказанно, и, естественно, не упустит такую возможность, считает эксперт.

Это преподносится как благое дело: спасти ребенка. Но тогда будет огромный рост таких оставлений. Те, кто приносит туда детей, это вовсе не убийцы, не бомжи, это не те дети, которых надо спасать. Это женщины, которым надо помочь, у которых есть трудности, и которым не помогает государство.

Почему-то никто не думает о том, что положили ребенка в этот ящик, в а это время где-то проводок какой-то отошел, все отключилось, и малыш там замерз. Все считают, что ребенка поместили в райские условия, а о том, что это находится неизвестно где, далеко не всегда в медицинском учреждении, хотя и там может быть что угодно, никто не думает. Ведь не из рук в руки передают детей", - сказала Pravda.Ru Мария Мамиконян.

С этим же вопросом Pravda.Ru обратилась и к исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке.

"Дискуссия по этому вопросу была долгой, но итогом ее я очень разочарована. Потому что, запретив установку этих "коробок жизни", по-другому их и нельзя назвать, чиновники лишили сегодня какого-то ребенка самого главного его права, которое есть на земле - права на жизнь. Не было никакой пропагандистской и разъяснительной работы, многие попросту и не знали о бэби-боксах", - сказала Pravda.Ru Елизавета Глинка.

Недостаточно просто установить эти коробки и написать, где они находятся. И создание этих боксов ведь не означает, что исключается работу с беременными, с группой риска, с бедными, с психически больными и так далее, считает Доктор Лиза.

Должна вестись работа в женских консультациях и не только. Пусть женщина, которая оказалась в таком отчаянном положении не подкладывает его в мусоропровод или на помойку, пусть будет безопасное место, куда можно сдать ребенка анонимно. Что в этом незаконного? Даже если один ребенок спасен, это стоит того, чтобы подобные боксы устанавливались.

"Мне кажется, что те, кто идет на такие страшные вещи, просто не видят никакой альтернативы. Многие так поступают от отчаяния. Я их нисколько не оправдываю, оправдать убийство ребенка вообще невозможно. Но и оправдать то, что вы шанса на жизнь ему не даете, тоже нельзя. И бэби-боксы, и пропагандистская работа, и разъяснительная работа, и объяснение, и какие-то социальные льготы, все комплексно делать необходимо", сказала Елизавета Глинка Pravda.Ru.

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