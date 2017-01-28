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Источник Правда.Ру

Вход в природные парки России может стать платным

Общество

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассматривает предложение сделать посещение всех российских природных парков платным.

Вход в природные парки России может стать платным

Авторы документа считают, что эта мера является необходимой, поскольку территории природных парков представляют экологическую и эстетическую ценность, а жители городов оставляют в них много мусора и вытаптывают газоны.

Как сообщает RT, ссылаясь на зампредседателя комитета Кирилла Черкасова, планируется, что решать вопрос о размере входной платы будут региональные власти совместно с экологами. Для некоторых категорий граждан будут введены льготы.

Цена билета может составить 1500 рублей. По мнению экспертов, введение платы уместно, поскольку "рекреационная нагрузка на природные парки велика", посетители вытаптывают газоны и наносят урон природе. Сейчас же граждане платят только за вход на территорию заповедников и национальных парков.

Напомним, ранее Pravda.Ru сообщала, что в год экологии партия "Единая Россия" проследит за исполнением регионами закона о городских защитных лесах ("зеленом щите").

По словам руководителя партийной мониторинговой группы "Живой лес", председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, сейчас регионы пока ещё не спешат реализовывать, в том числе на законодательном уровне, возможности закона о "зелёном щите".

"Наша задача — заставить и контролировать все действия на региональном уровне, которые необходимы для четкой и качественной реализации этих законов", — цитирует Николаева РИА Новости.

Вступающий в силу с 1 января закон о "зелёном щите" предусматривает создание защитных лесопарковых зон по инициативе общественности. Однако, по словам руководителя партийной мониторинговой группы "Живой лес", только в семи субъектах приняты соответствующие изменения в региональное законодательство, в акты экологического и природоохранного законодательства и только в одном были приняты изменения в региональный закон об общественной палате региона, который позволяет реализовывать закон о "зелёном щите".

По словам Николаева, общественный и партийный контроль также займется проверкой достоверности решений, которые принимаются лесопатологами при назначении санитарных рубок леса.

"В ряде регионов реализуется только около трети мероприятий по подготовке к лесопожарному сезону. Будем уделять внимание работе в 31 регионе, где у нас сформированы мониторинговые группы. Начнется конкретная работа: каким образом и ведётся ли реестр недобросовестных арендаторов", — отметил Николаев на пресс-конференции.

Отметим, закон о городских защитных лесах предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть "зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности".

В такую зону входят "территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему".

Инициатором разработки документа выступил Общероссийский народный фронт. Причиной закона стало сокращение лесопарковых зон в российских городах. Так, по данным депутата ГД от "Единой России" Ольги Тимофеевой, в Иваново "вокруг и в самой городской черте территория парков и лесов за последние десять лет сократилась на 30%", в Кемерово 8-гектарный участок леса со столетними деревьями был отдан под вырубку с последующей застройкой.

Также в Ленинградской области незаконная вырубка леса сократила петербургские "легкие" на 150 га, хищение древесины было оценено на сумму 408 миллионов рублей. Регулярные нарушения природоохранных норм происходят и в Подмосковье: "Городское поселение Малаховка, Люберецкий район. Незаконное выделение земель из состава лесного фонда для последующей застройки. Уничтожение 140 га леса на границе Балашихи и Ногинского района. Таких случаев на самом деле десятки, если не сказать сотни, практически на каждой территории России", — рассказала ранее Ольга Тимофеева.

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