Грипп: Среди заболевших привитых нет

Из-за гриппа и ОРВИ в России закрыто более 800 школ и почти 250 детских садов. При этом, правда, часть школ уже ушла на каникулы.

Pravda.Ru получила комментарий пресс-службы Роспотребнадзора по поводу сложившейся эпидемиологической ситуации в стране.

— В каких регионах ситуация самая сложная?

— Сегодня об этом в докладе Роспотребнадзора говорилось: в основном, это Центральный федеральный округ. Уже озвучивалась информация о том, что в целом превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 42 субъектах Российской Федерации. Прежде всего, в 13 субъектах Центрального федерального округа. Здесь наблюдается самое значительное превышение эпидемических порогов.

В восьми субъектах Северо-Западного федерального округа и в остальных федеральных округах не такое уже большое количество затронутых превышением эпидемических порогов. Перечислять их все просто не имеет смысла. Но при этом в основном превышение эпидпорога идет за счет детей либо от трех до шести лет, либо от семи до 14 лет. То есть это дети, и именно эти две группы от трех до 14 лет совокупно дают максимальное превышение недельных порогов заболеваемости.

— С чем это связано?

— Так всегда происходит в детских организованных коллективах — в детских садах, в школах. В основном здесь растет доля вирусов гриппа. Среди всех лабораторно обследованных случаев заболеваний и гриппом, и всеми острыми респираторными вирусными инфекциями на вирусы гриппа приходится 64 процента заболеваний. Среди всех вирусов гриппа доминирует практически в 50 процентах случаев именно грипп H3N2, собственно говоря, как и прогнозировалось. По оперативным данным, на сегодняшний день закрыты полностью 812 школ в 35 субъектах Российской Федерации, 249 детских садов в 23 субъектах Российской Федерации.

— Ждать ли ухудшения этой картины?

— Это вопрос к лечащим врачам. Эпидемиологам важны развитие ситуации в популяции и различные меры для того, чтобы эту ситуацию купировать. Но пока все развивается штатно. У нас очень большой охват прививками в этом году. Практически все содержат вакцину с актуальными штаммами. И наши лабораторные исследования показывают абсолютное совпадение того штамма гриппа, который циркулирует по России, и того штамма, который был включен в вакцину. Это говорит о том, что вакцина работает и среди заболевших, и среди тяжелых случаев привитых людей нет. А целом же чего-то необычного в этой сезонной эпидемии не наблюдается.

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